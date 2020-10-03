Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. Tablodaki verilere göre; koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 8 bin 384, hasta sayısı 323 bin 14 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs’ün (Kovid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte 103 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, bin 502 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 470 oldu.