Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. Tablodaki verilere göre; koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 8 bin 384, hasta sayısı 323 bin 14 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs’ün (Kovid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın verilerini paylaştı.
Türkiye’de son 24 saatte 103 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, bin 502 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı bin 470 oldu.
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