Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Türkyie'nin son 24 saatteki koronavirüs vaka ve ölüm rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 190 oldu, son 24 saatte 4 bin 485 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi.

YENİ REKOR KIRILDI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti. Günlük ölüm sayısı salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, salgının ilk zirveyi yaptığı Nisan ayındaki seviyenin %45 üzerini görmüş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun"

Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2020

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni koronavirüs yasakları

Türkiye’de toplam hasta ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle:

10 Mart : 1 vaka

11 Mart : 1 vaka

12 Mart : 5 vaka

13 Mart : 5 vaka

14 Mart : 6 vaka

15 Mart : 18 vaka

16 Mart : 47 vaka

17 Mart : 98 vaka, 1 ölüm

18 Mart : 191 vaka, 2 ölüm

19 Mart : 359 vaka, 4 ölüm

20 Mart : 670 vaka, 9 ölüm

21 Mart : 947 vaka, 21 ölüm

22 Mart : 1236 vaka, 30 ölüm

23 Mart : 1529 vaka, 37 ölüm

24 Mart : 1872 vaka, 44 ölüm

25 Mart : 2 bin 433 vaka, 59 ölüm

26 Mart : 3 bin 629 vaka, 75 ölüm

27 Mart : 5 bin 698 vaka, 92 ölüm

28 Mart : 7 bin 402 vaka, 108 ölüm

29 Mart : 9 bin 217 vaka, 131 ölüm

30 Mart : 10 bin 827 vaka, 168 ölüm

31 Mart : 13 bin 531 vaka, 214 ölüm

1 Nisan : 15 bin 679 vaka, 277 ölüm

2 Nisan : 18 bin 135 vaka, 356 ölüm

3 Nisan : 20 bin 921 vaka, 425 ölüm

4 Nisan : 23 bin 934 vaka, 501 ölüm

5 Nisan : 27 bin 69 vaka, 574 ölüm

6 Nisan : 30 bin 217 vaka, 649 ölüm

7 Nisan : 34 bin 109 vaka, 725 ölüm

8 Nisan : 38 bin 226 vaka, 812 ölüm

9 Nisan : 42 bin 282 vaka, 908 ölüm

10 Nisan: 47 bin 29 vaka, 1006 ölüm

11 Nisan: 52 bin 167 vaka, 1101 ölüm

12 Nisan: 56 bin 956 vaka, 1198 ölüm

13 Nisan: 61 bin 49 vaka, 1296 ölüm

14 Nisan: 65 bin 111 vaka, 1403 ölüm

15 Nisan: 69 bin 392 vaka, 1518 ölüm

16 Nisan: 74 bin 193 vaka, 1643 ölüm

17 Nisan: 78 bin 546 vaka, 1769 ölüm

18 Nisan: 82 bin 329 vaka, 1890 ölüm

19 Nisan: 86 bin 306 vaka, 2 bin 17 ölüm

20 Nisan: 90 bin 980 vaka, 2 bin 140 ölüm

21 Nisan: 95 bin 591 vaka, 2 bin 259 ölüm

22 Nisan: 98 bin 674 vaka, 2 bin 376 ölüm

23 Nisan: 101 bin 790 vaka, 2 bin 491 ölüm

24 Nisan: 104 bin 912 vaka, 2 bin 600 ölüm

25 Nisan: 107 bin 773 vaka, 2 bin 706 ölüm

26 Nisan: 110 bin 130 vaka, 2 bin 805 ölüm

27 Nisan: 112 bin 261 vaka, 2 bin 900 ölüm

28 Nisan: 114 bin 653 vaka, 2 bin 992 ölüm

29 Nisan: 117 bin 589 vaka, 3 bin 81 ölüm

30 Nisan: 120 bin 204 vaka, 3 bin 174 ölüm

1 Mayıs : 122 bin 392 vaka, 3 bin 258 ölüm

2 Mayıs : 124 bin 375 vaka, 3 bin 336 ölüm

3 Mayıs : 126 bin 045 vaka, 3 bin 397 ölüm

4 Mayıs : 127 bin 659 vaka, 3 bin 461 ölüm

5 Mayıs : 129 bin 491 vaka, 3 bin 520 ölüm

6 Mayıs : 131 bin 744 vaka, 3 bin 584 ölüm

7 Mayıs : 133 bin 721 vaka, 3 bin 641 ölüm

8 Mayıs : 135 bin 569 vaka, 3 bin 689 ölüm

9 Mayıs : 137 bin 115 vaka, 3 bin 739 ölüm

10 Mayıs: 138 bin 657 vaka, 3 bin 786 ölüm

11 Mayıs: 139 bin 771 vaka, 3 bin 841 ölüm

12 Mayıs: 141 bin 475 vaka, 3 bin 894 ölüm

13 Mayıs: 143 bin 114 vaka, 3 bin 953 ölüm

14 Mayıs: 144 bin 749 vaka, 4 bin 7 ölüm

15 Mayıs: 146 bin 457 vaka, 4 bin 55 ölüm

16 Mayıs: 148 bin 067 vaka, 4 bin 96 ölüm

17 Mayıs: 149 bin 435 vaka, 4 bin 140 ölüm

18 Mayıs: 150 bin 573 vaka, 4 bin 171 ölüm

19 Mayıs: 151 bin 615 vaka, 4 bin 199 ölüm

20 Mayıs: 152 bin 587 vaka, 4 bin 222 ölüm

21 Mayıs: 153 bin 548 vaka, 4 bin 249 ölüm

22 Mayıs: 154 bin 500 vaka, 4 bin 276 ölüm

23 Mayıs: 155 bin 686 vaka, 4 bin 308 ölüm

24 Mayıs: 156 bin 827 vaka, 4 bin 340 ölüm

25 Mayıs: 157 bin 814 vaka, 4 bin 369 ölüm

26 Mayıs: 158 bin 762 vaka, 4 bin 397 ölüm

27 Mayıs: 159 bin 797 vaka, 4 bin 431 ölüm

28 Mayıs: 160 bin 979 vaka, 4 bin 461 ölüm

29 Mayıs: 162 bin 120 vaka, 4 bin 489 ölüm

30 Mayıs: 163 bin 103 vaka, 4 bin 515 ölüm

31 Mayıs: 163 bin 942 vaka, 4 bin 540 ölüm

1 Haziran:164 bin 769 vaka, 4 bin 563 ölüm

2 Haziran:165 bin 555 vaka, 4 bin 585 ölüm

3 Haziran:166 bin 422 vaka, 4 bin 609 ölüm

4 Haziran:167 bin 410 vaka, 4 bin 630 ölüm

5 Haziran:168 bin 340 vaka, 4 bin 648 ölüm

6 Haziran: 169 bin 218 vaka, 4 bin 669 ölüm

7 Haziran: 170 bin 132 vaka, 4 bin 692 ölüm

8 Haziran: 171 bin 121 vaka, 4 bin 711 ölüm

9 Haziran: 172 bin 114 vaka, 4 bin 729 ölüm

10 Haziran:173 bin 36 vaka, 4 bin 746 ölüm

11 Haziran:174 bin 23 vaka, 4 bin 763 ölüm

12 Haziran:175 bin 218 vaka, 4 bin 778 ölüm

13 Haziran:176 bin 677 vaka, 4 bin 792 ölüm

14 Haziran:178 bin 239 vaka, 4 bin 807 ölüm

15 Haziran:179 bin 831 vaka, 4 bin 825 ölüm

16 Haziran:181 bin 298 vaka, 4 bin 842 ölüm

17 Haziran:182 bin 727 vaka, 4 bin 861 ölüm

18 Haziran:184 bin 31 vaka, 4 bin 882 ölüm

19 Haziran:185 bin 245 vaka, 4 bin 905 ölüm

20 Haziran:186 bin 493 vaka, 4 bin 927 ölüm

21 Haziran:187 bin 685 vaka, 4 bin 950 ölüm

22 Haziran:188 bin 897 vaka, 4 bin 974 ölüm

23 Haziran:190 bin 165 vaka, 5 bin 1 ölüm

24 Haziran:191 bin 627 vaka, 5 bin 25 ölüm

25 Haziran:193 bin 115 vaka, 5 bin 46 ölüm

26 Haziran:194 bin 511 vaka, 5 bin 65 ölüm

27 Haziran:195 bin 883 vaka, 5 bin 82 ölüm

28 Haziran:197 bin 239 vaka, 5 bin 97 ölüm

29 Haziran:198 bin 613 vaka, 5 bin 115 ölüm

30 Haziran:199 bin 906 vaka, 5 bin 131 ölüm

1 Temmuz: 201 bin 98 vaka, 5 bin 150 ölüm

2 Temmuz: 202 bin 284 vaka, 5 bin 167 ölüm

3 Temmuz: 203 bin 456 vaka, 5 bin 186 ölüm

4 Temmuz: 204 bin 610 vaka, 5 bin 206 ölüm

5 Temmuz: 205 bin 758 vaka, 5 bin 225 ölüm

6 Temmuz: 206 bin 844 vaka, 5 bin 241 ölüm

7 Temmuz: 207 bin 897 vaka, 5 bin 260 ölüm

8 Temmuz: 208 bin 938 vaka, 5 bin 282 ölüm

10 Temmuz: 210 bin 965 vaka, 5 bin 323 ölüm

11 Temmuz: 211 bin 981 vaka, 5 bin 344 ölüm

12 Temmuz: 212 bin 993 vaka, 5 bin 363 ölüm

13 Temmuz: 214 bin 1 vaka, 5 bin 382 ölüm

14 Temmuz: 214 bin 993 vaka, 5 bin 402 ölüm

15 Temmuz: 215 bin 940 vaka, 5 bin 419 ölüm

16 Temmuz: 216 bin 873 vaka, 5 bin 440 ölüm

17 Temmuz: 217 bin 799 vaka, 5 bin 458 ölüm

19 Temmuz: 219 bin 641 vaka, 5 bin 491 ölüm

20 Temmuz: 220 bin 572 vaka, 5 bin 508 ölüm

21 Temmuz: 221 bin 500 vaka, 5 bin 526 ölüm

22 Temmuz: 222 bin 402 vaka, 5 bin 545 ölüm

23 Temmuz: 223 bin 315 vaka, 5 bin 563 ölüm

24 Temmuz: 224 bin 252 vaka, 5 bin 580 ölüm

25 Temmuz: 225 bin 173 vaka, 5 bin 596 ölüm

26 Temmuz: 226 bin 100 vaka, 5 bin 613 ölüm

27 Temmuz: 227 bin 19 vaka, 5 bin 630 ölüm

28 Temmuz: 227 bin 982 vaka, 5 bin 645 ölüm

29 Temmuz: 228 bin 924 hasta, 5 bin 659 ölüm

30 Temmuz: 229 bin 891 hasta, 5 bin 674 ölüm

31 Temmuz: 230 bin 873 hasta, 5 bin 691 ölüm

1 Ağustos: 231 bin 869 hasta, 5 bin 710 ölüm

2 Ağustos: 232 bin 856 hasta, 5 bin 728 ölüm

3 Ağustos: 233 bin 851 hasta, 5 bin 747 ölüm

4 Ağustos: 234 bin 934 hasta, 5 bin 765 ölüm

5 Ağustos: 236 bin 112 hasta, 5 bin 784 ölüm

6 Ağustos: 237 bin 265 hasta, 5 bin 778 ölüm

7 Ağustos: 238 bin 450 hasta, 5 bin 813 ölüm

8 Ağustos: 239 bin 622 hasta, 5 bin 829 ölüm

9 Ağustos: 240 bin 804 hasta, 5 bin 844 ölüm

10 Ağustos:241 bin 997 hasta, 5 bin 858 ölüm

11 Ağustos:244 bin 392 hasta, 5 bin 891 ölüm

12 Ağustos:244 bin 392 hasta, 5 bin 891 ölüm

13 Ağustos:245 bin 635 hasta, 5 bin 912 ölüm

14 Ağustos:246 bin 861 hasta, 5 bin 934 ölüm

15 Ağustos:248 bin 117 hasta, 5 bin 955 ölüm

16 Ağustos:249 bin 309 hasta, 5 bin 974 ölüm

17 Ağustos:250 bin 542 hasta, 5 bin 996 ölüm

18 Ağustos:251 bin 805 hasta, 6 bin 16 ölüm

19 Ağustos:253 bin 108 hasta, 6 bin 39 ölüm

20 Ağustos:254 bin 520 hasta, 6 bin 58 ölüm

21 Ağustos:255 bin 723 hasta, 6 bin 80 ölüm

22 Ağustos:257 bin 32 hasta, 6 bin 102 ölüm

23 Ağustos:258 bin 249 hasta, 6 bin 121 ölüm

24 Ağustos:259 bin 692 hasta, 6 bin 139 ölüm

25 Ağustos:261 bin 194 hasta, 6 bin 163 ölüm

26 Ağustos:262 bin 507 hasta, 6 bin 183 ölüm

27 Ağustos:263 bin 998 hasta, 6 bin 209 ölüm

28 Ağustos:265 bin 515 hasta, 6 bin 245 ölüm

29 Ağustos:267 bin 64 hasta, 6 bin 284 ölüm

30 Ağsutos:268 bin 546 hasta, 6 bin 326 ölüm

31 Ağustos:270 bin 133 hasta, 6 bin 370 ölüm

1 Eylül: 271 bin 705 hasta, 6 bin 417 ölüm

2 Eylül: 273 bin 301 hasta, 6 bin 462 ölüm

3 Eylül: 274 bin 943 hasta, 6 bin 511 ölüm

4 Eylül: 276 bin 555 hasta, 6 bin 564 ölüm

5 Eylül: 278 bin 228 hasta, 6 bin 620 ölüm

6 Eylül: 279 bin 806 hasta, 6 bin 673 ölüm

7 Eylül: 281 bin 509 hasta, 6 bin 730 ölüm

8 Eylül: 283 bin 270 hasta, 6 bin 782 ölüm

9 Eylül: 284 bin 943 hasta, 6 bin 837 ölüm

10 Eylül: 286 bin 455 hasta, 6 bin 895 ölüm

11 Eylül: 288 bin 126 hasta, 6 bin 951 ölüm

12 Eylül: 289 bin 635 hasta, 6 bin 999 ölüm

13 Eylül: 291 bin 162 hasta, 7 bin 56 ölüm

14 Eylül: 292 bin 878 hasta, 7 bin 119 ölüm

15 Eylül: 294 bin 620 hasta, 7 bin 186 ölüm

16 Eylül: 296 bin 391 hasta, 7 bin 249 ölüm

17 Eylül: 298 bin 039 hasta, 7 bin 315 ölüm

18 Eylül: 299 bin 810 hasta, 7 bin 377 ölüm

19 Eylül: 301 bin 348 hasta, 7 bin 455 ölüm

20 Eylül:302 bin 867 hasta, 5 bin 506 ölüm

21 Eylül: 304 bin 610 hasta, 7 bin 574 ölüm

22 Eylül: 306 bin 302 hasta, 7 bin 639 ölüm

23 Eylül: 308 bin 69 hasta, 7 bin 711 ölüm

24 Eylül: 309 bin 790 hasta, 7 bin 785 ölüm

25 Eylül: 311 bin 455 hasta, 7 bin 858 ölüm

26 Eylül: 312 bin 966 hasta, 7 bin 929 ölüm

27 Eylül: 314 bin 433 hasta, 7 bin 997 ölüm

28 Eylül: 315 bin 845 hasta, 8 bin 62 ölüm

29 Eylül: 317 bin 272 hasta, 8 bin 130 ölüm

30 Eylül: 318 bin 663 hasta, 8 bin 195 ölüm

1 Ekim: 320 bin 70 hasta, 8 bin 262 ölüm

2 Ekim: 321 bin 512 hasta, 8 bin 325 ölüm

3 Ekim: 323 bin 14 hasta, 8 bin 384 ölüm

4 Ekim: 324 bin 443 hasta, 8 bin 441

5 Ekim: 326 bin 46 hasta, 8 bin 498 ölüm

6 Ekim: 327 bin 557 hasta, 8 bin 553 ölüm

7 Ekim: 329 bin 138 hasta, 8 bin 609 ölüm

8 Ekim: 330 bin 753 hasta, 8 bin 667 ölüm

9 Ekim: 332 bin 382 hasta, 8 bin 722 ölüm

10 Ekim: 334 bin 31 hasta, 8 bin 778 ölüm

11 Ekim: 335 bin 533 hasta, 8 bin 837 ölüm

12 Ekim: 337 bin 147 hasta, 8 bin 895 ölüm

13 Ekim: 338 bin 779 hasta, 8 bin 957 ölüm

14 Ekim: 340 bin 450 hasta, 9 bin 14 ölüm

15 Ekim: 342 bin 143 hasta, 9 bin 80 ölüm

16 Ekim: 343 bin 955 hasta, 9 bin 153 ölüm

17 Ekim: 345 bin 678 hasta, 9 bin 224 ölüm

18 Ekim: 347 bin 493 hasta, 9 bin 926 ölüm

19 Ekim: 349 bin 519 hasta, 9 bin 371 ölüm

20 Ekim: 351 bin 413 hasta, 9 bin 445 ölüm

21 Ekim: 353 bin 426 hasta, 9 bin 513 ölüm

22 Ekim: 355 bin 528 hasta, 9 bin 584 ölüm

23 Ekim: 357 bin 693 hasta, 9 bin 658 ölüm

24 Ekim: 359 bin 784 hasta, 9 bin 727 ölüm

25 Ekim: 361 bin 801 hasta, 9 bin 799 ölüm

26 Ekim: 363 bin 999 hasta, 9 bin 874 ölüm

27 Ekim: 366 bin 208 hasta, 9 bin 950 ölüm

28 Ekim: 368 bin 513 hasta, 10 bin 27 ölüm

29 Ekim: 370 bin 832 hasta, 10 bin 99 ölüm

30 Ekim: 373 bin 154 hasta, 10 bin 177 ölüm

31 Ekim: 375 bin 367 hasta, 10 bin 252 ölüm

1 Kasım: 377 bin 473 hasta, 10 bin 326 ölüm

2 Kasım: 379 bin 775 hasta, 10 bin 402 ölüm

3 Kasım: 382 bin 118 hasta, 10 bin 481 ölüm

4 Kasım: 384 bin 509 hasta, 10 bin 558 ölüm

5 Kasım: 386 bin 820 hasta, 10 bin 639 ölüm

6 Kasım: 389 bin 256 hasta, 10 bin 722 ölüm

7 Kasım: 391 bin 739 hasta, 10 bin 803 ölüm

8 Kasım: 395 bin 255 hasta, 10 bin 887 ölüm

9 Kasım: 396 bin 831 hasta, 10 bin 972 ölüm

10 Kasım: 399 bin 360 hasta, 11 bin 59 ölüm

11 Kasım: 402 bin 53 hasta, 11 bin 145 ölüm

12 Kasım: 404 bin 894 hasta, 11 bin 233 ölüm

13 Kasım: 407 bin 939 hasta, 11 bin 326 ölüm

14 Kasım: 411 bin 55 hasta, 11 bin 418 ölüm

15 Kasım: 414 bin 278 hasta, 11 bin 507 ölüm

16 Kasım: 417 bin 594 hasta, 11 bin 601 ölüm

17 Kasım: 421 bin 413 hasta, 11 bin 704 ölüm

18 Kasım: 425 bin 628 hasta, 11 bin 820 ölüm

19 Kasım: 430 bin 170 hasta, 11 bin 943 ölüm

20 Kasım: 435 bin 273 hasta, 12 bin 84 ölüm

21 Kasım: 440 bin 805 hasta, 12 bin 219 ölüm

22 Kasım: 446 bin 822 hasta, 12 bin 358 ölüm

23 Kasım: 453 bin 535 hasta, 12 bin 511 ölüm

24 Kasım: 460 bin 213 hasta, 12 bin 672 ölüm

25 Kasım: 467 bin 730 hasta, 12 bin 840 ölüm

26 Kasım: 474 bin 606 hasta, 13 bin 14 ölüm

27 Kasım: 481 bin 198 hasta, 13 bin 191 ölüm

28 Kasım: 487 bin 912 hasta, 13 bin 373 ölüm,

29 Kasım: 494 bin 351 hasta, 13 bin 558 ölüm

30 Kasım: 500 bin 865 hasta, 13 bin 746 ölüm