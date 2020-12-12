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  3. 12 Aralık 2020 19:10

Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Koronavirüs salgınında Türkiye'deki son 24 saatin raporu açıklandı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 222 vatandaşımız daha hayatını kaybederken, 29 bin 136 kişi daha koronavirüse yakalandı. Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin güncel veri tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloya göre son 24 saatte 222 vatandaşımız hayatını kaybederken, 29 bin 136 kişi daha koronavirüse yakalandı. 5 bin 203 kişide ise semptom saptandı.

VEFAT SAYISI 16 BİN 199 OLDU

Hastanede tedavi altındaki 20 bin 191 kişi sağlığına kavuşurken 222 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yenilerek yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 199'a çıktı.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZININ DURAĞAN OLMASI SEVİNDİRİCİ"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım." notuyla yaptı.

 

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