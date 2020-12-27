Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

27 Aralık'ta Türkiye'de 254 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 205 yeni vaka kaydedildi. Salgının başladığı günden bu yana toplam 19 bin 878 kişi hayatını kaybetti.

Yeni hasta sayısı ise bugün 2 bin 805 oldu.

Toplam test sayısı 23 milyon 775 bin 926 olurken, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578'e ulaştı.

Corona virüs teşhisi konan 2 milyon 15 bin 230 kişi iyileşti.