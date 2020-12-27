Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

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27 Aralık'ta Türkiye'de 254 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 205 yeni vaka kaydedildi. Salgının başladığı günden bu yana toplam 19 bin 878 kişi hayatını kaybetti.
Yeni hasta sayısı ise bugün 2 bin 805 oldu.
Toplam test sayısı 23 milyon 775 bin 926 olurken, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578'e ulaştı.
Corona virüs teşhisi konan 2 milyon 15 bin 230 kişi iyileşti.
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