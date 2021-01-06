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SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
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  3. 06 Ocak 2021 19:24

Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Koronavirüs salgınında Türkiye'deki son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Buna göre Türkiye'de bugün 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 191 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 70’e yükseldi.

Bugün toplam 182 bin 645 test yapılırken, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931 oldu. 

Bugünkü hasta sayısı 1458, toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 303 olarak açıklandı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız" açıklaması yaptı. 
 
Bununla birlikte Türkiye'de bugüne kadarki sayılar da şöyle oldu:

Toplam Test Sayısı: 25 milyon 498 bin 210

Toplam Vaka Sayısı: 2 milyon 283 bin 931

Toplam Vefat Sayısı: 22 bin 70

Toplam Ağır Hasta Sayısı: 3 bin 303

Toplam İyileşen Hasta Sayısı: 2 milyon 164 bin 40

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