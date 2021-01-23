Son 24 saatin koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 152 bin 758 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 723 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24 bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.