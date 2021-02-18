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  3. 18 Şubat 2021 20:56

Son 24 saatin ölü, vaka ve hasta sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 83 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Son 24 saatin ölü, vaka ve hasta sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi

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