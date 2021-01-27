Son 24 saatin vaka, hasta ve ölü sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili günlük verileri açıkladı. Bakanlık verilerine göre, Türkiye’de son 24 saatte 7 bin 489 koronavirüs vakası tespit edildi, 132 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 132 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 476’a yükseldi.

Toplamda 29 milyon 7 bin 915 test yapıldı. Bugün yapılan 179 bin 419 testten, 7 bin 489 yeni vaka sayısı, 675 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 449 bin 839 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 803 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 331 bin 314’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 765 olduğu açıklandı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Dün açıklanan verilerde de vaka sayısının 7 bin 103 olduğu tespit edilmişti. Açıklana tablolarda vaka sayısında görülen artış dikkati çekti.