Son 24 saatin vaka, hasta ve ölü sayıları açıklandı

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Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta bin 195 oldu, 10 bin 282 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.
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