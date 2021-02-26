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  3. 26 Şubat 2021 19:45

Son 24 saatin vaka, hasta ve ölü sayıları açıklandı

Yeniden normalleşmeye günler kala koronavirüs tablosunda endişe verici durum devam ediyor. Son 24 saatin koronavirüs tablosunda 9 bin 205 vaka tespit edildi.

Son 24 saatin vaka, hasta ve ölü sayıları açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta bin 195 oldu, 10 bin 282 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.

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