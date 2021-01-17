Son 24 saatin vaka, hasta ve ölüm sayıları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi