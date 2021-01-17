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  3. 17 Ocak 2021 19:00

Son 24 saatin vaka, hasta ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatin vaka, hasta ve ölüm sayıları açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu, 8 bin 812 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi

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