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Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Paylaşılan verilere göre son 24 saatte 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 224 oldu, 7 bin 191 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Normalleşme sürecinin başladığı bugünlerde yükselen vaka sayıları korkutuyor. Uzun bir sürenin ardından dün yeni vaka sayısı 12 bine dayandı, ağır hasta sayısında da artış yaşandı.

Etiketler vaka ölüm korona
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