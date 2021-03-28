Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 29 bin 58 vatandaşımız koronavirüse yakalandı.
Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 968 oldu, 17 bin 164 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.
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