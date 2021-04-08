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Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 8 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 55 bin 941 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 8 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 316 kişinin septomlu, 55 bin 941 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 258 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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