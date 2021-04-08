Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 8 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 55 bin 941 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 8 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 316 kişinin septomlu, 55 bin 941 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 258 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Bilim Kurulu üyesi sinyali verdi! Ramazan'da ek tedbirler geliyorGüncel Milli atlet koronavirüse yakalandıDiğer Sporlar Validen korkutan ''süper bulaştırıcı'' uyarısıGüncel