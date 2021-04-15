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Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı! Tablo çok kötü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte Türkiye'de 318 bin 217 test yapılırken, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı. 297 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.

HAFTALIK RAKAMLAR

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

TOPLAM RAKAMLAR

Toplam rakamlara baktığımızda ise test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye ulaşırken, vaka sayısı da 4 milyon 86 bin 957 oldu. Bugüne kadar toplam 35 bin 31 vatandaşımızı koronavirüsten kaybederken, ağır hasta sayısı da 3 bin 80 oldu. Ayrıca toplamda iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 535 bin 40 olarak açıklandı.

AŞILAMA SÜRECİ

Öte yandan, Türkiye genelinde koronavirüs aşısı yapılan toplam kişi sayısı 19 milyon 675 bin 909'a yükselirken, 11 milyon 920 bin 38 vatandaşın ilk doz, 7 milyon 755 bin 871 vatandaşın da ikinci doz aşıları tamamlandı.

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