Son 24 saatin vaka ve vefat sayıları açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 444 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 Covid-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 558 oldu, 45 bin 198 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.