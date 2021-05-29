  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin vaka ve vefat sayısında dikkat çeken düşüş

Son 24 saatin vaka ve vefat sayısında dikkat çeken düşüş

Son 24 saatin vaka ve vefat sayısında dikkat çeken düşüş

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Vaka ve vefat sayısındaki düşüş dikkat çekti. Son 24 saatin rakamlarıyla birlikte Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısında dünya sıralamasındaki yeri de değişti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

29 mayıs koronavirüs tablosu

TÜRKİYE 5'İNCİ SIRADA

Öte yandan Worldometers sitesinin verilerine göre Türkiye toplam 5 milyon 235 bin 978 vaka sayısıyla tüm dünya ülkeleri arasında en çok vaka sayısı olan 5'inci ülke oldu. İlk sırada 34 milyon 23 bin 669 vaka sayısı ile Amerika yer alırken, Türkiye, 5 milyon 646 bin 897 vaka sayısı bulunan Fransa'nın hemen arkasında. Türkiye'den sonra 6'ncı sırada ise 5 milyon 53 bin 748 vaka sayısı ile Rusya var.

İşte Worldometers'in yayınladığı tablo:

worldometers koronavirüs tablosu
Worldometers koronavirüs tablosu
İşte A'dan Z'ye 1 Haziran'da açıklanacak yeni normalleşme kararlarıİşte A'dan Z'ye 1 Haziran'da açıklanacak yeni normalleşme kararlarıHaber
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdiMaske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdiHaber
TÜRKİYE AŞI TABLOSU 29 Mayıs 2021, Cumartesi 19:37
TÜRKİYE AŞI TABLOSU 29 Mayıs 2021, Cumartesi 19:37
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Karantina süreleri uzadıSağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Karantina süreleri uzadıGüncel
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 15 - 21 Mayıs 2021
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)
15 - 21 Mayıs 2021
İllere Göre Risk Durumu 20-26 Mart 2021
İllere Göre Risk Durumu
20-26 Mart 2021

 

Etiketler 29 mayıs koronavirüs tablosu Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Günlük Koronavirüs Tablosu son 24 saat koronavirüs vaka sayısı koronavirüs ölüm sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tedbirler gevşetilecek derken... Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Karantina süreleri uzadı!
Soylu'nun Sedat Peker yanıtı Erdoğan'a mıydı ?
Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar
A101 29 Mayıs cumartesi aktüel ürünler kataloğunda büyük sürpriz
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Prof. Dr. İlhan sinyali verdi
Altın için beklenmedik tahmin: Alım fırsatı olabilir...
Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı
WhatsApp’tan beklenen açıklama geldi: Gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak?
Salda Gölü'nün adı değişti: Artık ''çamur'' gölü
Yolsuzluk haberi yapan gazetecinin evine polis baskını