Son 24 saatin vaka ve vefat sayısında dikkat çeken düşüş

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Vaka ve vefat sayısındaki düşüş dikkat çekti. Son 24 saatin rakamlarıyla birlikte Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısında dünya sıralamasındaki yeri de değişti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

TÜRKİYE 5'İNCİ SIRADA

Öte yandan Worldometers sitesinin verilerine göre Türkiye toplam 5 milyon 235 bin 978 vaka sayısıyla tüm dünya ülkeleri arasında en çok vaka sayısı olan 5'inci ülke oldu. İlk sırada 34 milyon 23 bin 669 vaka sayısı ile Amerika yer alırken, Türkiye, 5 milyon 646 bin 897 vaka sayısı bulunan Fransa'nın hemen arkasında. Türkiye'den sonra 6'ncı sırada ise 5 milyon 53 bin 748 vaka sayısı ile Rusya var.

İşte Worldometers'in yayınladığı tablo:

Worldometers koronavirüs tablosu

TÜRKİYE AŞI TABLOSU 29 Mayıs 2021, Cumartesi 19:37

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)

15 - 21 Mayıs 2021