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  3. 27 Mart 2018 11:49

Son 24 saatte 23 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde son 24 saatte yapılan operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hatay'da öldürülen teröristlerin geçen yıl 2 polisi şehit eden PKK'lıların olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığı son 24 saatte düzenlenen terör operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Son 24 saatte iç güvenlik birimlerimizce yapılan operasyonlarda; Hatay Amanoslar’da 11, Tunceli’de 7, Mardin Dargeçit’te 3, Batman Sason’da 2, olmak üzere toplam 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.  

2 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Bu arada etkisiz hale getirilen teröristlerin 9 Temmuz 2017'de Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Mennan ve  Bayram Bozdoğan'ın şehit eden PKK'lılar olduğu da anlaşıldı.Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise öldürülen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldığını bölgedeki operasyonların ise devam ettiği bildirildi. Açıklamada şöyle dendi:

"Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçlerimiz tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde 26 Mart'ta bir grup terörist tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, bir tabanca ve bunlara ait muhtelif çap ve sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.



TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST TURUNCU LİSTEDEYDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ve Kıt’ın boynundan haç çıktığı öğrenildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK’lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır" denildi. Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı. 

ÜZERİNDEN HAÇ İŞARETİ ÇIKTI

Öte yandan, 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ve 600 bin lira ödülle aranan Kıt’ın boynundan haç işaretli kolye çıktığı öğrenildi.

İHA

terörist , içişleri bakanlığı
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