''Son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği'' iddialarıyla ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER adı kullanılarak “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiası ile yapılan paylaşımların dolandırıcılık amacıyla olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadan “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımların dolandırıcılık amacıyla olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"'Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz."