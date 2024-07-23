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''Son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği'' iddialarıyla ilgili açıklama

''Son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği'' iddialarıyla ilgili açıklama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CİMER adı kullanılarak “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiası ile yapılan paylaşımların dolandırıcılık amacıyla olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadan “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, “Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği” iddiasıyla yapılan paylaşımların dolandırıcılık amacıyla olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"'Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz."

Etiketler aidat iptal son 3 sene
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