Son 90 günde 200 orman yangını

İktidarın orman yangınları ile mücadele politikalarını eleştiren Ahmet Akın, “ İktidar; politikalarını yangınları ‘söndürme’ üzerine kurmuş, yangınları ‘önleme’ politikası üretemediği için de ihmal, dikkatsizlik, kaza ve kasıt gibi insan unsuru kaynaklı orman yangınına yol açan nedenler 2002 yılından bu yana ciddi oranlarda artmıştır” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, Türkiye’nin doğal zenginliği olan ormanların korunmasının ve geliştirilmesinin hayati bir mesele olduğunu, ormanların sürekli bir tehdit altında bulunduğunu ifade etti. “Sadece sigara nedenli çıkan orman yangınlarında son üç yılda bin 272 adet Balıkesir Atatürk Stadı kadar ormanlık alan kül oldu. Son 3 yılda piknik nedeniyle çıkan orman yangılarında Balıkesir’in Ekinlik Adasıdan büyük bir alanı kaybettik” diyen Ahmet Akın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergesinde 17 yıllık iktidarın orman yangınları ile mücadele politikalarını eleştirdi. Ahmet Akın önergesinde şu görüşleri dile getirdi:

“Orman yangınını söndürmekten daha önemli olan orman yangınını önleyecek tedbirler almaktır. 17 yıllık döneminde İktidar; politikalarını, yangınları ‘söndürme’ üzerine kurmuş, yangınları ‘önleme’ politikası üretemediği için de ihmal, dikkatsizlik, kaza ve kasıt gibi insan unsuru orman yangınına yol açan nedenler 2002 yılından bu yana ciddi oranlarda artmıştır.” 2002’de bin 471 orman yangını 2018’de 2 bin 167’ye çıkmıştır. Son 90 günde (25 Mart ile 25 Haziran 2019 tarihleri arasında) aralarında Balıkesir’in de bulunduğu (10 orman yangını) 23 ilimizde çıkan toplam 200 yangın, havaların ısınması ile birlikte vatandaşlarımızın endişelerini artırmaktadır. Yangın sezonunun başlaması ile Bakanlığınızın orman yangınlarının önlenmesi konusunda hangi çalışmaları yaptığı kamuoyunca merak edilmektedir.”

CHP’li Ahmet Akın, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

Türkiye genelinde yangın çıkma ihtimali yüksek yerleri tespit edip hangi etkin önlemleri aldınız?

Orman yangınları ile mücadelede havadan müdahale için yeterli sayıda ekipman ve personel var mıdır? Hava araçları geçmiş yıllarda olduğu gibi kiralanmakta mıdır yoksa satın mı alınmıştır?

Orman yangınları doğal nedenlerin dışında kaza, ihmal, kasıt, doğal ve faili meçhul nedenlerden çıkmaktadır. Orman yangınlarının çıkış sebeplerine bakıldığında “faili meçhul” yangın sayısının 2016 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık % 75, yanan alanın da % 100 arttığı görülmektedir. 2017 yılında faili meçhul yangın sayısı düşüş gösterse de (1731) bu sebepten çıkan yangınlar nedeniyle yanan alan miktarı artmış, 4 bin 135 hektar alan kül olmuştur. Faili meçhul yangınlarla mücadelede eylem planınız var mıdır? Varsa bu eylem planınız ya da önlemleriniz neden etkili olmamaktadır?

İnsan hatası (ihmal, dikkatsizlik, kaza) sonucuyla çıkan yangınlardaki artış oranı da orman yangınları ile mücadelede Bakanlığınızın etkin politikası olmadığına işaret etmektedir. Bu konuda başarılı ve etkin mücadele için politikanız neden yoktur? Etkin bir politikayı ne zaman hayata geçireceksiniz?

2015 yılında sigara nedenli orman yangını sayısı 151’dir ve yanan alan miktarı 238 hektardır. 2016 yılında sigara nedenli çıkan orman yangını sayısı 175’tir ve yanan 175 hektardır. 2017 yılında bu sayı 163’e düşse de yanan alan 495 hektardır. Yani son 3 yılda 908 hektar yani yaklaşık 1272 (Balıkesir Atatürk Stadyumu) futbol sahası kadar ormanlık alan kül olmuştur. Son 3 yılda piknik nedeniyle çıkan orman yangılarında 460 hektar yani yaklaşık 648 futbol sahası kadar ormanlık alan yanmıştı. İnsan nedenli bu yangınların önüne geçebilmek için Bakanlığınızın özel bir önlem eylem planı var mıdır? Yok ise, olacak mıdır?









