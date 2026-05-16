Son ankette AK Parti ve MHP seçmeni de isyan bayrağını çekti!

Ank-Ar Araştırma Şirketi’nin son anketi, Türkiye’nin yönetim performansına dair toplumsal algıyı gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 66,6'sı "Kötü" veya "Çok Kötü" yanıtını verirken, Cumhur İttifakı seçmenindeki memnuniyetsizlik oranları dikkat çekti.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yayımlanan son araştırma, seçmenin Türkiye’nin yönetim tarzından duyduğu hoşnutsuzluğu ortaya koydu. Seçmenin üçte ikisi ülkenin gidişatına zayıf not verdi.

Toplumun Çoğunluğu Memnun Değil Ankette vatandaşa yöneltilen "Türkiye nasıl yönetiliyor?" sorusuna verilen yanıtlar toplumsal algının negatif olduğunu gösterdi.

Ülkenin "İyi" veya "Çok İyi" yönetildiğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 24,7’de kalırken; yüzde 66,6’lık büyük bir kesim yönetimin "Kötü" ya da "Çok Kötü" olduğu görüşünde birleşti.

Cumhur İttifakı Tabanında Sinyaller

Kritik Araştırmanın en çarpıcı sonucu iktidar partilerinin seçmen tabanında görüldü. AK Parti seçmeninin yüzde 40’ı kendi partisinin yönetimindeki Türkiye’yi "Kötü" olarak değerlendirirken, MHP tabanında bu oran yüzde 41,8’e ulaştı.

Bu veriler, ittifak seçmeninin hatırı sayılır bir kısmının gidişattan memnun olmadığını kanıtladı.

Muhalefet Blokunda Görüş Birliği

Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerde ise eleştirel sesler çok daha gür çıktı. CHP seçmeninin yüzde 90,4'ü, İYİ Parti seçmeninin ise yüzde 91,8'i yönetimi başarısız bulduğunu beyan etti.

DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi (YRP) seçmenleri de benzer şekilde yüksek oranlarla yönetime tepki gösterdi.

Türkiye genelinde yönetimden duyulan memnuniyetsizlik, ekonomik ve siyasi gündemin en somut yansıması olarak kayıtlara geçti.