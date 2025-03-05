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Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 koltuğu birden kaybetti

Son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 koltuğu birden kaybetti
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ASAL Araştırma son kamuoyu araştırmasında seçmenlere hem "ekonomiyi kim daha iyi yönetir" hem de "en beğendiğiniz siyasetçi kimdir" diye sordu. Anket sonuçlarında ekonomi konusunda hem iktidar hem de muhalefet sınıfta kalırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan da koltuğunu kaybetti.

ASAL Araştırma 26 ilde gerçekleştirdiği "Sizce iktidar mı, muhalefet mi ekonomiyi daha iyi yönetir" ve "Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir" anketlerinin sonuçlarını açıkladı.

ASAL Araştırma'nın 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında toplam 26 ilde yaşayan kişilerle CATI (bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ile 2.000 kişiyle gerçekleştirilen anketinin 

ASAL Araştırma ankette örneklemin %95 güven düzeyinde olup +%2.5 hata payı ile hesaplandığını belirtti.

İşte ASAL'ın anketinin sonuçları:

Ankette, "Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 24,2’lik oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. Erdoğan ise yüzde 19,3 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 14,5 ile üçüncü oldu.

ASAL Araştırma son kamuoyu araştırmasında seçmenlere hem

ASAL Araştırma son kamuoyu araştırmasında seçmenlere hem

 

 

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