  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son bir ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Son bir ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısının 550 bine yükseldiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, son bir ayda 40 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı. Bakan Yerlikaya, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısının 550 bin olduğunu duyurdu. Son bir ayda 40 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü. 

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza asla sırtımızı dönmedik. Hakk'ın, haklının ve mazlumun yanında olduk. 8 Aralık'ta, Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. 8 Aralık’tan itibaren 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bin oldu. Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Tüm illerimizde Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi. 

 

DHA

text-ad
Etiketler Suriyeli esad rejimi sığınmacı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sigara tarih oldu: 2007'den sonra doğanlara ömür boyu yasak! Sigara tarih oldu: 2007'den sonra doğanlara ömür boyu yasak! Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada Usta oyuncu Engin Çağlar'ın öldüğü kaza kamerada İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu açıklandı: En çok fiyat artışı giyimde! İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu açıklandı: En çok fiyat artışı giyimde! Güllü'nün ölümünde şüpheler büyüyor: Tanığın ifadeleri şoke etti! Güllü'nün ölümünde şüpheler büyüyor: Tanığın ifadeleri şoke etti! 365 gün açık! Bu okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor! 365 gün açık! Bu okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor! Ayasofya Camii'ni yakmaya kalkışan kundakçıdan şok ifade Ayasofya Camii'ni yakmaya kalkışan kundakçıdan şok ifade Düşük faizli Nefes Kredisi'nde üçüncü paket geliyor! Düşük faizli Nefes Kredisi'nde üçüncü paket geliyor! Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da korkutan bir deprem daha İstanbul'da mide bulandıran olay! Çocuğa taciz iddiasıyla meydan dayağı attılar İstanbul'da mide bulandıran olay! Çocuğa taciz iddiasıyla meydan dayağı attılar Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu! Geçen yıl taşıma suyla kurtarılmıştı: Türkiye'nin bir doğa harikası daha yok oldu!
10 gündür ulaşamadığı oğlunun evinde acı manzarayla karşılaştı 10 gündür ulaşamadığı oğlunun evinde acı manzarayla karşılaştı 9 yaşındaki oğlunu ve onu kurtarmak isteyen kardeşini öldürdü 9 yaşındaki oğlunu ve onu kurtarmak isteyen kardeşini öldürdü Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti Abdullah Gül'den Orhan Pamuk'a... Çok ses getirecek Kavala çağrısı Abdullah Gül'den Orhan Pamuk'a... Çok ses getirecek Kavala çağrısı Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarın! Yeni haftada sağanak geri dönüyor Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkarın! Yeni haftada sağanak geri dönüyor Annesinin küçük kıza yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Annesinin küçük kıza yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı 4 katlı bina yıkıldı; ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi 4 katlı bina yıkıldı; ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi Thodex vurguncusu cezaevindeki odasında ölü bulundu Thodex vurguncusu cezaevindeki odasında ölü bulundu Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni adım Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için yeni adım