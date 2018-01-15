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Son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
15 Ocak 2018 10:39
Son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı son bir haftada 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Ayrıntılar birazdan...
İHA
terörist
,
içişleri bakanlığı
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