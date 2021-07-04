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Son bir haftanın ''aşılama'' rakamları açıklandı

Son bir haftanın ''aşılama'' rakamları açıklandı

Covid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

 Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti.

Covid-19'la mücadelede bir haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

Etiketler aşı aşılama koronavirüs korona virüs
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