  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son bir yılda FETÖ'ye ağır darbe: Yüzlerce şüpheli tutuklandı

Son bir yılda FETÖ'ye ağır darbe: Yüzlerce şüpheli tutuklandı

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, 2025 yılı içerisinde toplam 1601 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlen operasyonlarımızda 76 şüpheli yakalandı. 2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise Adli Kontrol Kararları uygulandı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin bilgilere veren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Son 2 hafta içerisindeki operasyonlarımızda; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı. 50'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

İHA

text-ad
Etiketler fetö gözaltı Tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karavan hayaliyle aldığı eski İETT otobüsünün şoförü oldu Karavan hayaliyle aldığı eski İETT otobüsünün şoförü oldu Efsane indirimlere milyonlarca liralık ceza yağdı Efsane indirimlere milyonlarca liralık ceza yağdı AK Partili vekilden Hakan Fidan'a şok çıkış: ''Ya görevi bırakır ya görevden alınır'' AK Partili vekilden Hakan Fidan'a şok çıkış: ''Ya görevi bırakır ya görevden alınır'' Sokak ortasında koca dehşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü! Sokak ortasında koca dehşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü! İletişim Başkanlığı'na bütçe yetmedi! 11 ayda rekor harcama İletişim Başkanlığı'na bütçe yetmedi! 11 ayda rekor harcama Evde katliam yapıp, çorba içmeye gittiği ortaya çıktı Evde katliam yapıp, çorba içmeye gittiği ortaya çıktı Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı: İki kentte kuvvetli olacak Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı: İki kentte kuvvetli olacak Epstein skandalında ''Trump sansürü'' iddiası olay oldu Epstein skandalında ''Trump sansürü'' iddiası olay oldu Polisten kaçarken ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var Polisten kaçarken ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var Fenerbahçe'de Talisca şoku! Fenerbahçe'de Talisca şoku!
İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada Yılbaşı için tatilcilerin tercihi belli oldu! Rezarvasyonlar patladı Yılbaşı için tatilcilerin tercihi belli oldu! Rezarvasyonlar patladı SGK Uzmanı Erdursun asgari ücret için hem tarih hem rakam verdi SGK Uzmanı Erdursun asgari ücret için hem tarih hem rakam verdi Kilosu 25 TL! Köylüler ormandan topluyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Kilosu 25 TL! Köylüler ormandan topluyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor ABD'de büyük elektrik kesintisi: Bir şehir karanlığa gömüldü ABD'de büyük elektrik kesintisi: Bir şehir karanlığa gömüldü Mezarlıkta korkunç olay: İki genç boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Mezarlıkta korkunç olay: İki genç boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü; yolcular tahliye edildi Seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü; yolcular tahliye edildi Beş katlı otelde korkutan yangın: Müşteriler tahliye edildi Beş katlı otelde korkutan yangın: Müşteriler tahliye edildi