Son bir yılın karşılaştırmasıyla... Son seçim anketinin sonuçları açıklandı

ASAL Araştırma siyasi partilerin 14 Mayıs 2023 sonuçlarıyla karşılaştırmalı son bir yıllık oy değişimini ölçtüğü seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte 2023 seçimlerinden bu yana ay ay partilerin oy oranlarındaki değişimler...

Asal Araştırma tarafından yapılan ve 14 Mayıs 2023 sonuçlarıyla karşılaştırmalı son bir yıllık değişimi ölçen ankette, iktidar ve muhalefet partilerinin oy oranlarındaki değişim ortaya çıktı.

Ankete göre CHP’nin 2023 seçimlerinden beri oy artışı yüzde 10’a dayanırken aynı dönemde AK Parti ve MHP'deki oy kaybı dikkat çekti.

İşte ASAL'ın açıkladığı karşılaştırmalı seçim anketi sonuçları: