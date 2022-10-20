Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ta 4.5'lik deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak açıklandı. 8.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depreme ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde, saat 14.34’te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Kahramanmaraşlı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.