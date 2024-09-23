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Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı

Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı
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Türkiye'de CHP'nin büyük zaferiyle, AK Parti iktidarının ise büyük oy kaybıyla sonuçlanan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iktidarın "yeni anayasa", muhalefetin ise "erken seçim" talebi gündemdeki yerini korurken, ASAL Araştırma "erken seçim yapılmalı mı" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmak için son şansı erken seçimdir" açıklamasıyla başlattığı erken seçim tartışmaları sürerken pek çok kamuoyu araştırma şirketi de "bu pazar seçim olsa" anketlerinin sonuçlarını açıklamıştı.

AK Parti yerel seçimlerdeki mağlubiyeti sonrasında gündemini "yeni anayasa", CHP başta olmak üzere muhalefet ise "erken seçim" talebine göre şekillendirirken peş peşe açıklanan genel seçim anketlerinde AK Parti'nin oy kaybı, CHP'nin ise oylarındaki yükseliş dikkat çekiyordu.

 Peş peşe açıklanan seçim anketlerine bugün bir yenisi daha eklendi. ASAL Araştırma "Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?" anketinin sonuçlarını "nedenleri" ile açıkladı.

ASAL'ın 17-27 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçları şöyle oldu:

Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır ?

Evet, yapılmalı: % 46,6

Hayır, yapılmamalı: % 41,2

Fikrim yok / Cevap yok: % 12,2

Seçmen neden erken genel seçim istiyor ?

ASAL Araştırma anketinin sonuçlarında "Erken Seçimi Gerekli Görme Nedenleri" başlığı altında 4 madde sıraladı...

İşte o 4 madde:

- Ekonomi ve hayat pahalılığından dolayı: % 25,9

- Mülteciler ve adaletsizlik gibi sorunlar: % 8,8

- İşsizlik / ehliyet / liyakat / yönetim: % 7

- Diğer: % 4,9

İşte ASAL Araştırma'nın yaptığı anketin grafikli sonucu:

Türkiye'de CHP'nin büyük zaferiyle, AK Parti iktidarının ise büyük oy kaybıyla sonuçlanan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iktidarın "yeni anayasa", muhalefetin ise "erken seçim" talebi gündemdeki yerini korurken, ASAL Araştırma "erken seçim yapılmalı mı" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Etiketler erken genel seçim anketi erken genel seçimin nedenleri neden seçim neden erken seçim
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