  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son erken seçim anketinde iktidarın değil muhalefetin dediği oldu

Son erken seçim anketinde iktidarın değil muhalefetin dediği oldu

Son erken seçim anketinde iktidarın değil muhalefetin dediği oldu
Güncelleme:

Muhalefetin erken seçim çağrılarını iktidar "seçimler zamanında yapılacak" diyerek reddettse de Türkiye Stratejik Araştırma Danışmanlık tarafından yapılan son erken seçim anketinin sonuçları seçmenin kararını gözler önüne serdi.

Türkiye Stratejik Araştırma Danışmanlık (TÜSİAR), 22-25 Mayıs tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı kamuoyu araştırmasının sonucunu paylaştı.

3 bin 177 seçmene "Size göre Türkiye'de bir Erken genel seçim yapılmalı mıdır?" sorusu yöneltildi.

Sonuca göre, katılımcıların yüzde 61.28’i erken seçim isterken, yüzde 37,02’si buna karşı olduğunu belirtti. Kararsızların oranı ise yüzde 1.70.

Muhalefetin erken seçim çağrılarını iktidar "seçimler zamanında yapılacak" diyerek reddettse de Türkiye Stratejik Araştırma Danışmanlık tarafından yapılan son erken seçim anketinin sonuçları seçmenin kararını gözler önüne serdi.

 

text-ad
Etiketler tüsiar anket erken seçim anketi seçim anketi anket sonucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin konuştuğu müftünün tayini iptal edildi Türkiye'nin konuştuğu müftünün tayini iptal edildi Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu Ünlü spiker şampiyonlar ligi finaline damgasını vurdu Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! Üniversite mezuniyetindeki Aleyna Tilki konseri iptal edildi! Araç sahiplerini isyan ettiren müjde: Benzin, motorin ve LPG... 3 indirim birden geliyor! Araç sahiplerini isyan ettiren müjde: Benzin, motorin ve LPG... 3 indirim birden geliyor! Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Survivor'ın sürpriz yarışmacısı evlendi Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş dudak uçuklattı! Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş dudak uçuklattı! İki kadını katledip köy kahvesinde çay keyfi bile yapmış! İki kadını katledip köy kahvesinde çay keyfi bile yapmış! AYM 3600 ek göstergede o şartı iptal etti: Maaşlar, emeklilik ve ikramiye ödemeleri değişecek! AYM 3600 ek göstergede o şartı iptal etti: Maaşlar, emeklilik ve ikramiye ödemeleri değişecek! Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar: Sempatik yarışmacının bilemediği soru şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar: Sempatik yarışmacının bilemediği soru şaşırttı! Kafaya koydular; Wanda Nara'yı kudurtacaklar: Mauro Icardi ile China Suarez Ibiza'da aşka geldi Kafaya koydular; Wanda Nara'yı kudurtacaklar: Mauro Icardi ile China Suarez Ibiza'da aşka geldi
Dev banka dövizde Dolar'ın 2 alternatifini işaret etti Dev banka dövizde Dolar'ın 2 alternatifini işaret etti SGK resmen duyurdu: Tüm emeklilere bayram müjdesi SGK resmen duyurdu: Tüm emeklilere bayram müjdesi Güzel oyuncu yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Güzel oyuncu yaz tatili pozlarıyla mankenlere taş çıkardı Türk kadınlarına hakaret yağdıran Hintli fenomen yakalandı! Türk kadınlarına hakaret yağdıran Hintli fenomen yakalandı! İzmir'deki grevde 5'inci gün! Belediye başkanının verdiği maaş örneği olay oldu İzmir'deki grevde 5'inci gün! Belediye başkanının verdiği maaş örneği olay oldu Gençlik kampında kabus: 6 liseli gençten 2'si hayatını kaybetti! Gençlik kampında kabus: 6 liseli gençten 2'si hayatını kaybetti! Yabancı basında dikkat çeken ifadeler: ''Erdoğan için en büyük tehdit'' diyerek duyurdular Yabancı basında dikkat çeken ifadeler: ''Erdoğan için en büyük tehdit'' diyerek duyurdular Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg'tan 33 bin TL taksitle 0 faizli sürpriz kampanya Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg'tan 33 bin TL taksitle 0 faizli sürpriz kampanya Sihirli Annem'in minik Çilek'i nikah masasına oturdu: son hali başdöndürdü Sihirli Annem'in minik Çilek'i nikah masasına oturdu: son hali başdöndürdü