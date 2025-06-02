Son erken seçim anketinde iktidarın değil muhalefetin dediği oldu

Muhalefetin erken seçim çağrılarını iktidar "seçimler zamanında yapılacak" diyerek reddettse de Türkiye Stratejik Araştırma Danışmanlık tarafından yapılan son erken seçim anketinin sonuçları seçmenin kararını gözler önüne serdi.

Türkiye Stratejik Araştırma Danışmanlık (TÜSİAR), 22-25 Mayıs tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı kamuoyu araştırmasının sonucunu paylaştı.

3 bin 177 seçmene "Size göre Türkiye'de bir Erken genel seçim yapılmalı mıdır?" sorusu yöneltildi.

Sonuca göre, katılımcıların yüzde 61.28’i erken seçim isterken, yüzde 37,02’si buna karşı olduğunu belirtti. Kararsızların oranı ise yüzde 1.70.