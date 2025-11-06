Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu doğru tahmin eden HBS Araştırma Şirketi, Ankara'da gerçekleştirdiği son genel seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında AK Parti ile MHP'nin oyları toplansa dahi CHP'nin oylarının gerisinin kaldığı görüldü.

Hatırlanacağı gibi 2023'teki genel seçimlerde AK Parti yüzde 32,53 oranında oy alırken CHP yüzde 30,56'da kalmıştı. 2024'te gerçekleşen yerel seçimde ise Mansur Yavaş, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'a karşı yüzde 60,44'e yüzde 31,68'lik büyük fark ile kazanmıştı.

HBS Araştırma Şirketi'nin açıkladığı Ankara Genel Seçim Anketi sonuçlarında CHP yüzde 33,8 ile birinci sırada yer alırken, AK Parti'nin oy oranı %26,9 seviyesinde kaldı. İktidar ortağı MHP'nin oyu ise yüzde 6,1 olarak ölçüldü.

İşte HBS Araştırma tarafından Ankara'da bin 100 seçmenle yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirilen kasım ayının ilk seçim anketi sonuçları: