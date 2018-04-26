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  3. 26 Nisan 2018 07:11

Son günlerin en dikkat çeken iddiası: ''TBMM Beştepe'ye taşınacak''

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, 24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayına taşınacağını öne sürdü.

Son günlerin en dikkat çeken iddiası: ''TBMM Beştepe'ye taşınacak''
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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan 24 Haziran seçimleri sonrası seçimleri AK Parti ve Erdoğan’ın kazanması durumunda TBMM’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayına taşınacağını öne sürdü. Candan, “Bizim öngörümüz TBMM’yi kaçak yerleşkeye taşıyacakları yönünde” dedi.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre Candan yaptığı açıklamada, “Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyeti olmasına rağmen, birince derece doğal ve tarihi SİT alanında, çivi bile çakılmayacak alanda 700 bin metrekareye beton çaktılar'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Atatürk'ün evi cumhuriyetin mütevaziliğini görüyoruz. Sarayda ise 2 bin odası olan, yer altındakilerle birlikte çok sayıda odası olan ne idüğü belirsiz yapılar var. Bunların her biri Başkanlık sisteminin organizasyonun bir parçası. Milli Kütüphaneyi de buraya taşıyacaklar. Saray'ın üst katlarında 600 metrekarelik salonlar var. Burası bir otoriter rejimin yerleşkesidir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de tartışılması gereken budur. En son halka TBMM Halkla ilişkiler binasının yıkılmasıdır. Oraya ek bina planladılar sonra vazgeçtiler. Cumhurbaşkanlığı seçildiğinden andan itibaren bu yerleşkenin tamamını tasfiye edecekler. Biz Cumhuriyet değerlerini tehdit eden yaklaşıma oy kullanmayız.‘'
 

Sözcü

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