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Son Osmanlı padişahı Vahdettin'in torununun torunu soyuldu

Son Osmanlı padişahı Vahdettin'in torununun torunu soyuldu
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Sultan Vahdettin'in torununu torunu olan Mesude Evliyazade, İstanbul Sarıyer’deki evinin 1 ay önce soyulduğunu fark edince soluğu karakolda aldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Padişahı Sultan Vahdettin'in torununu torunu olan Mesude Evliyazade’nin evi soyuldu.

Ekol TV’nin aktardığına göre, Mesude Evliyazade güvendiği bir ajans aracılığıyla Sarıyer'deki lüks evine yatılı yardımcı aldı.

Evde yatılı olarak kalan yardımcı, Evliyazade'nin evindeki kıyafetlerin, çantaların ve ayakkabılarının ardından daha büyük bir soyguna yöneldi.

Evdeki değerli eşyaların çalındığını 1 ay sonra fark eden Evliyazade, soluğu poliste aldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, hırsızlığı araştırarak şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan yardımcı yapılan sorgulamada, çaldığı mücevherleri sattığını itiraf etti.

Soruşturma sonunda, çalınan mücevherlerin büyük kısmının satıldığı belirlenirken zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Osmanlı hanedanına ait değerli eşyaların akıbeti merak konusu oldu.

Etiketler Mesude Evliyazade vahdettin son padişah vahdettinin torununun torunu
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