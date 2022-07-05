Son seçim anketi açıklandı! İşte Erdoğan'ın erken seçim istememe nedeni

Muhalefetin "erken seçim" çağrılarına karşı çıkan AK Parti iktidarının bu kararının arkasındaki nedeni son seçim anketi ortaya çıkardı. AK Parti artık birinci parti değil.

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Halk TV’de katıldığı Sözüm Var programında, son anket sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, kararsızlar dağıtılmadan CHP yüzde 23’le birinci parti olurken onu yüzde 22,5’le AKP, yüzde 13,3’le İYİ Parti, yüzde 8,7’yle HDP ve yüzde 6,8’le MHP izliyor.

Kararsızlar ve oy kullanmayacağını söyleyenlerse yüzde 16,8’lik bir dilimi oluşturuyor.

Kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 27,7, AKP yüzde 27,1, İYİ Parti yüzde 16, HDP yüzde 10,4 ve MHP yüzde 8,2 oy alıyor.

Kömürcü, “AKP’nin oyları istikrarlı geriledi, ‘Önümüzdeki seçim AKP’nin birinci parti olmama ihtimali çok yüksek’ demiştim. Bugün bunu doğrulayan bir noktaya geldik” dedi.

Ankete katılan seçmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayına yüzde 54,2 oy verirken Erdoğan yüzde 30,9 oy alıyor.

Erdoğan yeniden aday olsa sorusunaysa yüzde 58 “Asla oy vermem derken”, yüzde 28,3 cumhurbaşkanını destekliyor.