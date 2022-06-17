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Son seçim anketi, anket şirketlerini ''şarlatan'' ilan eden Bahçeli'yia da kızdıracak

Son seçim anketi, anket şirketlerini ''şarlatan'' ilan eden Bahçeli'yia da kızdıracak

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde açıklanan seçim anketlerinde oy kaybı yaşayan MHP'de, Bahçeli anket firmalarını "şarlatan" ilan etmişti. Bir seçim anketinden daha Bahçeli'ye kötü haber geldi.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde siyaset kulisleri hareketlendi. Bu noktada partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak AR-G Araştırma, haziran ayına için bir araştırma yaptı. Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 29.7 tercihini AK Parti'den yana kullanırken, CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 26.1 olarak belirlendi.

Sıralamanın üçüncü sırasında yüzde 17.2 ile İYİ Parti, dördüncü sırada ise yüzde 9.8 ile HDP yer aldı. Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'nin oy oranı ise yüzde 7'de kaldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

%2.1 DEVA

 %1.5 Zafer Partisi

%1.2 Saadet Partisi

%1.1 Yeniden Refah Partisi

%1.1 Gelecek Partisi

%1.8 Diğer

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "Şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

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