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  3. 09 Mayıs 2020 10:53

Son seçim anketi sonuçları geldi; Cumhur İttifakı eriyor!

İstanbul Ekonomi Araştırma genel müdürü Can Selçuki son kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaştı. Bu ankete göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oylarında büyük düşüş var.

Son seçim anketi sonuçları geldi; Cumhur İttifakı eriyor!
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Araştırma şirketinin genel müdürü Can Selçuki, RS FM’de ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programında 4-5 Mayıs tarihlerinde 12 kentte 1537 kişiyle yapılan anketin sonucunu açıkladı.

Ankete göre AK Parti’nin oyu yüzde 35.8’den yüzde 39’a çıktı. CHP’nin oyu ise yüzde 19.7 bandında kaldı. MHP’nin oyu ise yüzde 8.

AK Parti ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ son altı-yedi ayda yüzde 50’ye yaklaştığı yerlerde yüzde 47 olarak ölçüldü. İttifakın yedi ay öncesinde yüzde 43 bandında olduğu belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 30.7’si “Bu pazar seçim olsa AK Parti’ye oy vermem” derken, aynı şeyi CHP için söyleyenlerin oranı yüzde 19.5 olarak kayda geçti.

 

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