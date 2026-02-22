Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti

2028 genel seçimlerine doğru geri sayım sürerken BETİMAR'dan çarpıcı sonuçlar geldi! TGRT Haber’de paylaşılan dev ankete göre AK Parti ile CHP arasındaki fark 6 puana yaklaştı. Görevden alınan Ekrem İmamoğlu hakkındaki kamuoyu algısı nasıl değişti? Anahtar Parti ve Zafer Partisi'ndeki yükseliş ne boyutta? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası adaylığında ortaya çıkan tablo siyaset kulislerini hareketlendirdi. İşte en güncel oy oranları...

Türkiye’de 2028 seçimleri için hazırlıklar sürerken, BETİMAR Araştırma tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasının sonuçları siyaset dünyasında bomba etkisi yarattı.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında paylaşılan verilere göre, iktidar ile ana muhalefet arasındaki oy farkı dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

AK Parti CHP'nin 6 Puan Önünde

BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman tarafından açıklanan verilere göre, AK Parti oy oranını %33,2’ye yükselterek birinciliğini korurken, CHP %27,9 ile ikinci sırada yer aldı.

AK Parti: %33,2

CHP: %27,9

DEM Parti: %8,8

MHP: %8,5

İYİ Parti: %6.3

Anahtar Parti: %4,5

Zafer Partisi: %4.3

Yeniden Refah Partisi: %2.8

Türkiye İşçi Partisi: %1,5

Saadet Partisi: %1

Diğer Partiler: %1.2

Ekrem İmamoğlu Algısında Büyük Değişim

Soruşturma kapsamında görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili toplumun bakış açısındaki değişim de ankete yansıdı.

Duman, daha önce toplumun %55'inin süreci "siyasi bir karar" olarak gördüğünü hatırlatarak güncel veriyi paylaştı:

"Bugün toplumun %50'si Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz görüşe sahip. Olumlu görüş belirtenlerin oranı ise %32,2 seviyesine gerilemiş durumda."

Anket sonuçlarını yorumlayan Gürkan Duman, CHP lideri Özgür Özel'in İmamoğlu konusundaki kararlı duruşuna rağmen, CHP seçmeninin bu konuda aynı netlikte olmadığını vurguladı. Öte yandan ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması ve seçimin ikinci tura kalması durumunda, 2018 ve 2023 seçimlerinden daha yüksek bir oy oranıyla seçilebileceği öngörüsü de yer aldı.

Dikkat çeken 2 parti: Anahtar ve Zafer Partisi

Ankette özellikle baraj sınırına yaklaşan Anahtar Parti (%4,5) ve Zafer Partisi (%4,3) arasındaki rekabet, küçük partilerin seçim sonuçları üzerindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.