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Son seçim anketinde büyük sürpriz

Son seçim anketinde büyük sürpriz
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OPTİMAR tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçları dikkat çekti. Anket sonuçlarında İYİ Parti'nin oy oranlarında "büyük bir patlama" görüldü.

Optimar Araştırma'nın 2024 yılı son seçim anketi çalışmasının sonuçları açıklandı.

‘Türkiye'nin Nabzı çalışması’ denilerek yayınlanan ankette İBBS-2 düzeyine göre kota belirlenerek tabakalı örnekleme yöntemi ile yapılarak, 14 Mayıs 2023 Genel Seçim Sonuçları ile çoklu ağırlıklandırma yöntemi kullanıldığı belirtilen araştırmada özellikle de İYİ Parti’nin oy oranları ankete damga vurdu. 

Optimar'ın anketinde “Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” Sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlarla oluşan oy oranları şu şekilde:

OPTİMAR tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçları dikkat çekti. Anket sonuçlarında İYİ Parti'nin oy oranlarında "büyük bir patlama" görüldü.

AK Parti: % 33,5
CHP: % 27,0
MHP: % 9,0
DEM Parti: % 8,5
İYİ Parti: % 8,3
Zafer Partisi: %3,5
Yeniden Refah Partisi: % 2,2
Türkiye İşçi Partisi: % 1,8
Vatan Partisi: % 1,6
Büyük Birlik Partisi: % 1,2
Memleket Partisi: % 1,1
Saadet Partisi: % 0,5
Diğer: % 1,8

 

Etiketler seçim seçim anketi son anket optimar optimar anketi son seçim anketi
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