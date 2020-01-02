Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar !

ORC Araştırma Şirketi son seçim anket sonuçlarını yayımladı. 'Siyasi Eğilimler Araştırması' sosyal medya üzerinden paylaşılırken olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener'in alacağı oy oranı dikkat çekti. CHP kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin olası genel başkanlık yarışında ise iki lider arasındaki fark şaşırttı.

ORC Araştırma son seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Olası bir iki adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımcıların oy tercihleri sorulurken, alınan yanıtlarla ortaya çıkan sonuç dikkat çekti.

28 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 36 ilde 2 bin 980 kişi ile görüşerek yapılan ankette yer alan sorular ve yanıtları şöye:

CHP kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışırsa, hangi ismin Genel Başkan olmasını istersiniz?

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın, yeni partiler kurarak siyasete devam etme kararı almaları, oy tercihlerinizde bir değişikliğe neden olur mu?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener’in yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Sadece Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu’nun yarışacağı iki adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?

Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?