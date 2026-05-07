  3. Son seçim anketinde nefes kesen yarış: AK Parti ve CHP ile ANP ile MHP farkları 1 puanın altında!

HBS Araştırma’nın 51 ilde gerçekleştirdiği dev seçim anketi yayımlandı! "Bu pazar seçim olsa" sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti ve CHP arasındaki fark 0,8 puana kadar geriledi. Ankette asıl sürpriz ise MHP ve yeni kurulan Anahtar Parti arasında yaşandı. Seçim barajını hangi partiler geçiyor? İşte kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan şaşırtıcı oy oranları ve siyasetin yeni sıralaması.

Türkiye erken seçim tartışmalarına odaklanmışken, HBS Araştırma Şirketi 51 ilde 4 bin seçmenle yüz yüze görüşerek nabız tuttu. Anket sonuçları, iktidar ve ana muhalefet arasındaki makasın iyice kapandığını, öte yandan ittifak ortakları ve yeni partiler arasında dikkat çekici bir yer değiştirme yaşandığını gösteriyor.

Zirvede kritik fark: Yüzde 0,8

Anket verilerine göre kararsız seçmenler orantılı bir şekilde dağıtıldığında, AK Parti %30,1 oy oranıyla birinci sıradaki yerini koruyor. Ancak hemen arkasından gelen CHP, %29,3 oy oranıyla rakibini sadece 0,8 puan geriden takip ediyor. Bu sonuç, iki parti arasındaki rekabetin bir "hata payı" sınırına kadar indiğini kanıtlıyor.

Barajı geçebilen 3. parti: DEM Parti

Ankette %7'lik seçim barajını aşabilen üçüncü ve son parti DEM Parti oldu. DEM Parti, %9,2'lik oy oranıyla yerini sağlamlaştırırken, diğer partilerin mevcut barajın altında kaldığı görüldü.

Anahtar Parti MHP'yi geçti

Araştırmanın en çarpıcı sonucu ise milliyetçi oylardaki kayma oldu. Yeni kurulan Anahtar Parti, %5,9 oy oranına ulaşarak dördüncü sıraya yerleşti. İktidar ortağı MHP ise %4,9 oy oranında kalarak, Anahtar Parti'nin gerisine düştü.

Diğer partilerin oy oranları

Ankete yansıyan diğer oy dağılımları ise şu şekilde sıralandı:

İYİ Parti: %4,1
Zafer Partisi: %4
Yeniden Refah Partisi: %3,8
TİP: %1,6
BBP: %1,2
Saadet Partisi: %1
Diğer: %4,9

Bu veriler, seçmenin mevcut bloklar dışındaki arayışının devam ettiğini ve yeni kurulan siyasi oluşumların kısa sürede karşılık bulabildiğini ortaya koyuyor.

Serhan Işılay / Haber3com

