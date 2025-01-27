Son seçim anketinde Suriye etkisi silindi; iktidar yine değişti

ORC Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde, Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra oylarında yükselme olan AK Parti'nin yeniden oy kaybettiği ve CHP'nin yeniden birinci parti konumuna geldiği görüldü.

ORC Araştırma, 'Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

21-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP, geçtiğimiz ankete göre oylarını artırarak 29.8 puan ile ilk sırada yer aldı. AK Parti ise geçen ankete göre düşüş yaşadı ve 29.3 puan ile ikinci sıraya geriledi.

ORC Araştırma'nın sonuçlarına göre diğer partiler şöyle sıralandı:

MHP: %8,8

DEM Parti: %7,4

Yeniden Refah: %5,2

Zafer Partisi: %4,9

İYİ Parti: %4,5

BBP: %1,9

Gelecek: %1,7

TİP: %1,6