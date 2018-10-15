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  3. 15 Ekim 2018 15:21

Son seçimin bileni ORC'den yerel seçim anketi

24 Haziran seçimlerini doğru tahmin eden ORC Araştırma, 2019 yerel seçimleri için yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı.

Son seçimin bileni ORC'den yerel seçim anketi
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ORC Araştırma Şirketi, 7-13 Ekim 2018 tarihleri arasında 5186 katılımcı ile yüzyüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen yerel seçim oy tercihleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

MHP'NİN OYLARI YÜKSELİŞTE

Ankette katılımcılara "Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir ?" sorusu yönetildi. Anket sonuçlarında MHP'nin oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

Türkiye geneli için yapılan ankette şu sonuçlar çıktı;

AK PARTİ %32,4
CHP %23,9
MHP %15,7
HDP %5,1
İYİ PARTİ %2,4
DIĞER %0,9
ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6

yerel seçim anketi
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