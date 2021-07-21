Son sigara ölüme götürdü

İzmit'de bakımevinde oksijene bağlı olarak yaşamını yitiren bir kişi, sigara içmek isterken oksijenin parlaması sonucunda korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

İzmit'te bakımevinde oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince oksijenin parlaması sonucu yaralanan Alptekin T. (56), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

İzmit’teki bir bakımevinde kalan, nefes almakta güçlük çektiği için oksijen tüpüne bağlı olan Alptekin T., 1 Temmuz günü odasında sigara içmek istedi. Ancak bu sırada Alptekin T., oksijenin parlaması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Alptekin T., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Alptekin T., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Alptekin T., bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Alptekin T.’in cenazesi, Kartepe İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verildi.