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Son Türkiye araştırması gerçeği ortaya koydu!

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Türkiye'de toplumun yüzde 54’ü sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

MetroPOLL Araştırma'nın son kamuoyu araştırması Türkiye'nin acı gerçeğini gözler önüne serdi.

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre “Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorum” diyenlerin oranı yüzde 26.6’yken “Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum” diyenlerin oranı yüzde 17.2.

Geçen yılın nisan ayıyla karşılaştırıldığında ‘temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını’ belirtenlerde yüzde 2.2, ‘sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini’ ifade edenlerde yüzde 5 artış kaydedildi.

“Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum” diyenlerde ise yüzde 8.8’lik bir düşüş var.

Etiketler kamuoyu araştırması metropoll Türkiye
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