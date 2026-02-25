SONAR da son seçim anketini açıkladı: İşte partilerin son oy oranları

Siyaset dünyasında gözler son anket verilerine çevrilirken, SONAR Araştırma'nın Şubat 2026 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

SONAR Araştırma'nın Şubat 2026 genel seçim anketi sonuçları belli oldu! CHP yüzde 34,2 ile zirvedeki yerini korurken, AK Parti yüzde 31,1 ile ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti ve MHP arasındaki kritik fark ile DEM Parti'nin güncel oy oranı dikkat çekti.

SONAR Araştırma şirketinin Şubat ayı verileri, Türkiye'deki siyasi dengelerin CHP lehine seyretmeye devam ettiğini gösterdi.

Araştırmaya göre CHP, yüzde 34,2'lik oy oranıyla Türkiye'nin birinci partisi olma unvanını sürdürüyor.

İktidar partisi AK Parti ise yüzde 31,1 ile rakibini ikinci sıradan takip ediyor.

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri de dördüncü sıra için yaşanan yarış oldu.

DEM Parti'nin yüzde 9 ile yerini sağlamlaştırdığı tabloda, İYİ Parti yüzde 6,3 oy oranına ulaştı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP ise rakibinin sadece 0,3 puan gerisinde kalarak yüzde 6 seviyesinde ölçüldü.

İşte SONAR'ın Şubat 2026 seçim anketi sonuçları: