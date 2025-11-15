Sonar'ın son anketinde Erdoğan'ı kızdıracak sonuçlar

Sonar Araştırma'nın son anketinde, CHP'li belediye başkanlarının görevden alınması veya tutuklanmasına yönelik hükümetin tutumunun doğru olup olmadığı soruldu.

31 Mart yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Sonar Araştırma'nın yaptığı son anketin sonuçları dikkat çekti.

Sözcü'den Güzder Berk Topuzoğlu'nun haberine göre, 2 bin 106 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, son dönemde bazı CHP’li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması veya tutuklanmasına yönelik hükümet tutumunun doğru bulunup bulunmadığı soruldu.

Ayrıca iktidar ve muhalefete ait belediyelerdeki denetim ve soruşturmaların adil yürütülüp yürütülmediği değerlendirildi.

Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 57,1’i hükümetin CHP’li başkanlara yönelik yaklaşımını yanlış bulduğunu belirtti.

Yüzde 27,5 ise bu tutumu doğru bulduğunu söyledi.

Belediyelere yönelik soruşturmalarda eşitlik ve adalet olup olmadığına dair soruya ise katılımcıların yüzde 63,2’si sürecin taraflı yürütüldüğü yanıtını verdi.

Parti tercihlerine göre dağılımda da belirgin farklar görüldü.

CHP seçmeninin yüzde 88,7’si soruşturmaların adil olmadığını düşünürken, bu oran AK Parti seçmeninde yüzde 35,3, MHP seçmeninde ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.

Sözcü