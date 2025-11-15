  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sonar'ın son anketinde Erdoğan'ı kızdıracak sonuçlar

Sonar'ın son anketinde Erdoğan'ı kızdıracak sonuçlar

Sonar'ın son anketinde Erdoğan'ı kızdıracak sonuçlar
Güncelleme:

Sonar Araştırma'nın son anketinde, CHP'li belediye başkanlarının görevden alınması veya tutuklanmasına yönelik hükümetin tutumunun doğru olup olmadığı soruldu.

31 Mart yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Sonar Araştırma'nın yaptığı son anketin sonuçları dikkat çekti. 

Sözcü'den Güzder Berk Topuzoğlu'nun haberine göre, 2 bin 106 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, son dönemde bazı CHP’li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması veya tutuklanmasına yönelik hükümet tutumunun doğru bulunup bulunmadığı soruldu.

Ayrıca iktidar ve muhalefete ait belediyelerdeki denetim ve soruşturmaların adil yürütülüp yürütülmediği değerlendirildi.

Sonar Araştırma'nın son anketinde, CHP'li belediye başkanlarının görevden alınması veya tutuklanmasına yönelik hükümetin tutumunun doğru olup olmadığı soruldu.

Sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 57,1’i hükümetin CHP’li başkanlara yönelik yaklaşımını yanlış bulduğunu belirtti.

Yüzde 27,5 ise bu tutumu doğru bulduğunu söyledi.

Belediyelere yönelik soruşturmalarda eşitlik ve adalet olup olmadığına dair soruya ise katılımcıların yüzde 63,2’si sürecin taraflı yürütüldüğü yanıtını verdi.

Parti tercihlerine göre dağılımda da belirgin farklar görüldü.

CHP seçmeninin yüzde 88,7’si soruşturmaların adil olmadığını düşünürken, bu oran AK Parti seçmeninde yüzde 35,3, MHP seçmeninde ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.

Sonar Araştırma'nın son anketinde, CHP'li belediye başkanlarının görevden alınması veya tutuklanmasına yönelik hükümetin tutumunun doğru olup olmadığı soruldu.

 

Sözcü

text-ad
Etiketler sonar anket CHP belediye başkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yoğun kar yağışı ve tipi bastırdı; ulaşım felç oldu Yoğun kar yağışı ve tipi bastırdı; ulaşım felç oldu Sürücüler dikkat! 5 ay sürecek zorunlu uygulama bugün başladı Sürücüler dikkat! 5 ay sürecek zorunlu uygulama bugün başladı İstanbul'da yöneticilik koltuğunu bıraktı, memleketinde üretici oldu İstanbul'da yöneticilik koltuğunu bıraktı, memleketinde üretici oldu Parfüm fabrikasındaki yangın faciasından bir acı haber daha Parfüm fabrikasındaki yangın faciasından bir acı haber daha Hava durumu yine şaşırtacak: Önce kar yağışı sonra pastırma sıcakları geliyor Hava durumu yine şaşırtacak: Önce kar yağışı sonra pastırma sıcakları geliyor Balıkesir'de yerin 7 metre altından tarih fışkırdı! Balıkesir'de yerin 7 metre altından tarih fışkırdı! Manisa'dan acı haber: Bir polis şehit oldu Manisa'dan acı haber: Bir polis şehit oldu Cansız bedeni 68 metre derinlikte bulunmuştu: Halit Yukay'ın ölümünde istenen ceza belli oldu Cansız bedeni 68 metre derinlikte bulunmuştu: Halit Yukay'ın ölümünde istenen ceza belli oldu Ters yönde dehşet saçan trafik canavarına linç girişimi! Ters yönde dehşet saçan trafik canavarına linç girişimi! Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Peş peşe depremler Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Peş peşe depremler
Akaryakıta bir zam daha: Benzin fiyatı 60 TL'ye koşuyor Akaryakıta bir zam daha: Benzin fiyatı 60 TL'ye koşuyor Ümit Özdağ: ''Türkiye tarihsel bir kırılmaya doğru sürükleniyor'' Ümit Özdağ: ''Türkiye tarihsel bir kırılmaya doğru sürükleniyor'' Burası Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları görüldü Burası Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları görüldü ''Kırmızı altın''ı kuraklık vurdu: Gramı 600 TL'den satılıyor ''Kırmızı altın''ı kuraklık vurdu: Gramı 600 TL'den satılıyor Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı Sağanak yağış zincirleme kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var Sağanak yağış zincirleme kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var Sitede oturanları isyan ettiren aidatlara düzenleme geliyor Sitede oturanları isyan ettiren aidatlara düzenleme geliyor Uzman isim zehirlenen anne ve 2 çocuğun ölüm sebebini açıkladı Uzman isim zehirlenen anne ve 2 çocuğun ölüm sebebini açıkladı