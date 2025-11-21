SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı
31 Mart seçimlerinin sonuçlarını doğru bilen Sonar Araştırma'nın Kasım ayında gerçekleştirdiği "bu pazar bir genel seçim olsa" anketinin sonuçlarını açıkladı.
31 Mart yerel seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Sonar, son seçim anketine katılanlara ''Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy veririsiniz?'' sorusunu yöneltti.
SONAR'ın anketinde CHP'yi tercih edenlerin oranı yüzde 35,3, AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 33,8 oldu.
İşte diğer partilerin oy oranları:
DEM Parti: %10.1
MHP: %4,4
İYİ Parti: %5,8
Zafer Partisi: %4,3
Yeniden Refah Partisi: %2.4
Anahtar Parti: %2,1
Diğer: 1.7
Sonar'ın anketinde görüş belirtmeyenler orantısal olarak dağıtıldı.
