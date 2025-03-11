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SONAR'ın VIP seçim anketinin sonuçları açıklandı

SONAR'ın VIP seçim anketinin sonuçları açıklandı
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SONAR Araştırma tarafından sadece firmanın VIP üyelerine özel yayımladığı ve kamuoyuna açıklamadığı seçim anketinin sonuçlarında partilerin oy oranlarındaki değişimler dikkat çekti.

SONAR Araştırma tarafından yapılan ve sonuçları sadece araştırma şirketinin VIP üyelerine açıklanan Şubat ayında yapılan "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinde partilerin oy oranları ve son 3 aylık oy değişimleri yer aldı.

Gerçekgündem'in haberine göre SONAR Araştırma'nın anketinde Şubat 2025 tarihli ankette ilk sırada yüzde 34.8 ile CHP yer alırken, CHP'yi yüzde 31.3 ile AK Parti takip etti. AK Parti'nin ardından DEM Parti yüzde 7.9 ile 3'ncü parti olurken, MHP ise yüzde 7.3 oy oranıyla 4'üncü sırada yer aldı.

SONAR'ın araştırmasında son 3 ayın oy oranlarındaki değişimlere bakıldığında;

CHP aralık ayında yüzde 29.9 olan oy oranını ocakta yüzde 32.3'e; şubatta ise yüzde 34.8'e çıkardı.
AK Parti ise ocakta yüzde 30.2'ye geriledi, şubatta ise yüzde 31.3'e yükseldi.

GerçekGündem

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