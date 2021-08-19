Sonbahar- Kış Sezonuna Hazır Girin

Sonbahar kış giyim kombinleri için yapacağınız alışverişler, sıcak yaz günlerinin yavaş yavaş sona ermeye başlayacağı bu dönemde dolabınızı zenginleştirecek.

Sonbahar kış giyim kombinleri için yapacağınız alışverişler, sıcak yaz günlerinin yavaş yavaş sona ermeye başlayacağı bu dönemde dolabınızı zenginleştirecek. Güneşin yakıcı sıcağı yavaş yavaş geride kalırken, sonbaharın serin ve yağışlı havasına ve kış aylarının soğuğuna karşı uygun kıyafetler tercih etmek önemlidir. Triko hırkaların, sweatlerin ve ceketlerin eşlik ettiği kombinler ile hem mevsime uygun giyinebilir hem de şıklığınızı daima koruyabilirsiniz. Sadeliği ve şıklığı suni kürk detaylı ceketler ve farklı renklerdeki trikolar ile yakalamanız mümkün. Kombinlerinizi bot, çizme gibi ayakkabılar ve farklı modellerdeki çantalar ile tamamlayarak hem modayı yakalayın hem de şıklığınızı koruyun. Sonbahar kış giyim kombinleri oluştururken hava şartlarının yanı sıra kumaşların birbiri ile uyumuna da dikkat etmeniz, modayı yakalamanızda son derece önem taşır. Deri, süet, kürk, triko ve yün sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez kumaşları dendiğinde akla ilk gelenlerdir.

Yaz Çiçeklerini Sonbahara Taşıyın

Sonbahar kış giyim kombinlerinde, yaz çiçeklerine yer verebilirsiniz. Yazın cıvıltılı ve renkli havasını sonbahar çiçekleri ile de devam ettirme şansınız bulunuyor. Yazlık şifon elbiselerin üzerine triko kazaklar ve sweatshirtler giyerek, farklı bir tarz oluşturmanız mümkün. Bu dönemde hırka ve ceketler, yazlık elbiselerinizi sonbahara taşımanızda en büyük yardımcınız. Salaş ve oversize hırkalar ile rahat bir görünüm elde edebilir ve yağmurlu ya da serin havalarda kombinlerinizi kısa botlar ile tamamlayabilirsiniz. Postal tarzı botları, çiçekli elbise ve etekler ile kombinleyerek asi ve romantik tarzları birleştirmeniz, stilinizi bulunduğunuz ortama en güzel şekilde yansıtacak. Sonbahar kombininde; hardal, bordo, turuncu ve sarı gibi renklere gönül rahatlığıyla yer verebilirsiniz. Haki yeşili, kiremit rengi ve tarçın gibi daha farklı renkler de bu dönemde kombinlerinizde yer verebileceğiniz renkler arasında. 2021-2022 yılı kreasyonlarında, sonbahar elbise modelleri arasından dikkat çeken bazı tasarımlar var. Bu modeller arasından en çok ilgi görenler arasında ise şifon ya da tül kumaştan tasarlanan uzun kollu elbiseler yer alıyor. Bu sezonda da sonbahar kış giyim önerileri arasında yer alan ve modası hiçbir zaman geçmeyecek olan kombin ise elbise-çizme kombini. Mini elbiseler ile uzun çizme modellerini kombinleyebilirsiniz. Bu kombinin üzerine ise trençkot ya da boy paltosu tercih etmeniz, şıklığınızı bir adım öne taşıyacak!

Suni Kürkler ile Kışı Renklendirin

Sonbahar kış giyim kombinleri dendiğinde akla ilk gelen parçalardan biri de suni kürkler. Soğuk ve rüzgarlı sonbahar günlerine, yumuşak ve rengarenk kürkler ile eşlik edebilirsiniz. Suni peluş kürkler ile farklı ve tarzınızı yansıtan bir görünüm elde etmeniz mümkün. Uzun, kısa, kapüşonlu, düğmeli ve fermuarlı gibi farklı detaylara sahip olan suni kürk modelleri ile soğuk kış günlerinde, hem şık bir görünüme sahip olabilir hem de sıcacık hissedebilirsiniz. Mavi, pembe, sarı, turuncu, bordo, siyah ve beyaz gibi farklı renklerde olan bu parçalar ile yaz sonunun canlı renklerini sonbahara taşıma şansınız var. Son dönemlerin popüler renkleri olan kahve ve krem tonlarını suni kürk kombinlerinde de kullanabilirsiniz. Bu sayede, modayı yakalayacak ve dikkatleri üzerinize çekmeyi başaracaksınız.

Yaz Çiçeklerini Sonbahara Taşıyın

Sonbahar kış giyim kombinlerinde, yaz çiçeklerine yer verebilirsiniz. Yazın cıvıltılı ve renkli havasını sonbahar çiçekleri ile de devam ettirme şansınız bulunuyor. Yazlık şifon elbiselerin üzerine triko kazaklar ve sweatshirtler giyerek, farklı bir tarz oluşturmanız mümkün. Bu dönemde hırka ve ceketler, yazlık elbiselerinizi sonbahara taşımanızda en büyük yardımcınız. Salaş ve oversize hırkalar ile rahat bir görünüm elde edebilir ve yağmurlu ya da serin havalarda kombinlerinizi kısa botlar ile tamamlayabilirsiniz. Postal tarzı botları, çiçekli elbise ve etekler ile kombinleyerek asi ve romantik tarzları birleştirmeniz, stilinizi bulunduğunuz ortama en güzel şekilde yansıtacak. Sonbahar kombininde; hardal, bordo, turuncu ve sarı gibi renklere gönül rahatlığıyla yer verebilirsiniz. Haki yeşili, kiremit rengi ve tarçın gibi daha farklı renkler de bu dönemde kombinlerinizde yer verebileceğiniz renkler arasında. 2021-2022 yılı kreasyonlarında, sonbahar elbise modelleri arasından dikkat çeken bazı tasarımlar var. Bu modeller arasından en çok ilgi görenler arasında ise şifon ya da tül kumaştan tasarlanan uzun kollu elbiseler yer alıyor. Bu sezonda da sonbahar kış giyim önerileri arasında yer alan ve modası hiçbir zaman geçmeyecek olan kombin ise elbise-çizme kombini. Mini elbiseler ile uzun çizme modellerini kombinleyebilirsiniz. Bu kombinin üzerine ise trençkot ya da boy paltosu tercih etmeniz, şıklığınızı bir adım öne taşıyacak!

Suni Kürkler ile Kışı Renklendirin

Sonbahar kış giyim kombinleri dendiğinde akla ilk gelen parçalardan biri de suni kürkler. Soğuk ve rüzgarlı sonbahar günlerine, yumuşak ve rengarenk kürkler ile eşlik edebilirsiniz. Suni peluş kürkler ile farklı ve tarzınızı yansıtan bir görünüm elde etmeniz mümkün. Uzun, kısa, kapüşonlu, düğmeli ve fermuarlı gibi farklı detaylara sahip olan suni kürk modelleri ile soğuk kış günlerinde, hem şık bir görünüme sahip olabilir hem de sıcacık hissedebilirsiniz. Mavi, pembe, sarı, turuncu, bordo, siyah ve beyaz gibi farklı renklerde olan bu parçalar ile yaz sonunun canlı renklerini sonbahara taşıma şansınız var. Son dönemlerin popüler renkleri olan kahve ve krem tonlarını suni kürk kombinlerinde de kullanabilirsiniz. Bu sayede, modayı yakalayacak ve dikkatleri üzerinize çekmeyi başaracaksınız.

Sonbahar Şıklığının Başrolü Trençkotlar

Şık kadınların, sonbahar kış giyim kombinleri için en sık tercih ettiği parçalardan biri olan trençkotlar her sezon popüler. Dış giyim ürünleri arasında yer alan trençkotlar, iddialı tasarımları ile aynı zamanda kombinlerinizin star parçasıdır. Klasik model trençkotlar, genellikle sütlü kahve renginde tasarlanır. Siyah, beyaz ve lacivert gibi farklı renklerdeki trençkotları da sonbahar ayları için tercih edebilirsiniz. Kazak, tunik ve elbise kombinlerinde kullanabileceğiniz trençkot modelleri arasında; keten, deri ve kapitone materyallerden tasarlanan modeller yer alır. Uzun sütlü kahve trençkot modellerini düz beyaz tişört ve açık renk jean pantolonlar ile kombinleyerek şık bir şehir kombini oluşturabilirsiniz.

Mevsimlik ceketler arasında yer alan trençkot modelleri, Parisli tasarımcılar tarafından modaya kazandırılmıştır. Zarif ve minimal şıklığın tanımı olan parizyen giyim tarzı, Parisli kadınların sokak tarzında sıkça tercih ettiği bir cekettir. Haki ve krem renklerde tasarlanan trençkotlar, sonbahar kış giyim kombinlerinde beyaz gömlek ve tişörtler ile tercih edilirken, özel gün ve davetlerde elbise üzerine rahatça alınabilir. Şehirde şık bir sonbahar kombini oluşturmak için dolabınızda mutlaka bir tane trençkot bulunmalıdır.

Kapitone ile Fark Yaratın

Genellikle koltuk kaplamasında görmeye alışkın olduğumuz kapitone deseni, 2021-2022 sonbahar kış kreasyonlarında en dikkat çeken desenler arasında yer alıyor. Bu desene yeni sezonda dolabınızda bolca yer vererek, en moda kombinlerin sahibi siz olabilirsiniz. Kış elbise modellerinin üzerine, bol paça pantolonlar ile kullanabileceğiniz kapitone desenli ceketler, bu sezon gardrobunuz için olmazsa olmazlardan. Ceket ve kabanlarda daha sık görebileceğiniz bu deseni, dilerseniz çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Ağır ve iddialı bir desen olan kapitoneyi kombininizdeki herhangi bir parçada kullandığınızda, detaylarda duru ve sade forma sahip parçalara yer vermelisiniz. 80’li ve 70’li yılların modası, bu kış kapitone desenler ile geri dönüyor. Ev giyimde özellikle sabahlık modellerinde görebileceğiniz kapitone desenlerini, sokak giyimde ise boy paltolarında tercih edebilirsiniz.

Dikkat Çeken Omuzlar

Belirgin omuz detayları güçlü ve dayanıklı bir stil yaratmanıza yardımcı olur. Bu sezon, belirgin omuz detayları ile romantizm buluşuyor. Prenses kıyafetlerini andıran karpuz kollar 2021-2022 sonbahar kış giyim kombinlerinde başrolde. Bu tasarım, vintage görünümü ile modernize edilmiş bir şekilde geri döndü. Sonbahar kış giyim kombinlerinde, genellikle palto ve kazaklarda göreceğiniz kabarık omuz detayları markalar tarafından bu sezon sıkça tercih edilen tasarımlar arasında. Kol ve omuzları vurgulayan karpuz ve prenses kol detayına sahip üstler ile daha sade görünüme sahip olan jean ve kumaş pantolonları tercih edebilirsiniz. Saçınız eğer uzunsa daha çok toplu modelleri tercih ederek, boynunuzu daha uzun göstermeniz de mümkün.

Bu Sezon İç Giyim Sokakta

İç giyim ürünlerini sokak modasına taşımaya hazır mısınız? Bu kış kadife kumaştan tasarlanan büstiyerler ile blazer ceketleri kombinleyerek iç giyimi sokak modasına taşıyabilirsiniz! Genellikle siyah, bordo, yeşil ve lacivert gibi renklere sahip olan bra modellerini klasik ya da boru paça kumaş pantolon modelleri ile takımlayarak seksi bir maskülenlik yakalamanız mümkün. Kış aylarında sıkça tercih edilen, derin v yaka model kazaklar ile de kullanabileceğiniz bra modelleri modayı yakalamanızı sağlayacak. Transparan ürünler ile taş, payet, dantel gibi detaylara sahip olan bra modelleri ile dikkat çekici bir görünüm yaratabilirsiniz.

2021-2022 Sonbahar Kış Giyim Kombinlerinde Siyahın Yeri

Modası asla geçmeyecek bir renk olan siyah, 2021-2022 sonbahar kış giyim kombinlerinde de üst sıralardaki yerini korumayı başardı. Bu sezon modayı yakalayan kombinler yapabilmek için dolabınızda mutlaka bulunması gereken siyah parçalar şunlardır:

Boğazlı kazak: Her daim kurtarıcı bir parça olan boğazlı kazakları zevkinize göre gümüş ya da gold takılar ile zenginleştirebilirsiniz. Hem jean pantolonlar hem de kumaş pantolonlar ile uyumlu olan boğazlı kazakları, kısa pileli etekler ile de kullanarak daha farklı bir görünüm elde etmeniz mümkün.

Her daim kurtarıcı bir parça olan boğazlı kazakları zevkinize göre gümüş ya da gold takılar ile zenginleştirebilirsiniz. Hem jean pantolonlar hem de kumaş pantolonlar ile uyumlu olan boğazlı kazakları, kısa pileli etekler ile de kullanarak daha farklı bir görünüm elde etmeniz mümkün. Oversize hırka: Sonbahar aylarında ince trikolar ve kısa kollu tişörtler ile kombinleyebileceğiniz oversize hırkalara mutlaka dolabınızda yer vermelisiniz. Sonbahar kış giyim kombinlerinizde hem ev hem de sokak modasında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu hırkalar ile şıklığı yakalayacaksınız!

Sonbahar aylarında ince trikolar ve kısa kollu tişörtler ile kombinleyebileceğiniz oversize hırkalara mutlaka dolabınızda yer vermelisiniz. Sonbahar kış giyim kombinlerinizde hem ev hem de sokak modasında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu hırkalar ile şıklığı yakalayacaksınız! Leg Jean: 90’lar geri dönüyor! Bu sezon moda olan uzun ve bol paça (leg jean) pantolonları, sonbahar kış giyim kombinlerinde crop kazaklar ve trikolar ile kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu jeanleri uzun oversize kazaklar ile de kombinleyerek stilinize daha farklı bir hava elde edebilirsiniz.

90’lar geri dönüyor! Bu sezon moda olan uzun ve bol paça (leg jean) pantolonları, sonbahar kış giyim kombinlerinde crop kazaklar ve trikolar ile kombinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu jeanleri uzun oversize kazaklar ile de kombinleyerek stilinize daha farklı bir hava elde edebilirsiniz. Mini elbise: Triko mini elbiseler, günlük kalın çoraplar ve çizmeler ile günlük hayatınızda sizin için kurtarıcı olabilir. Aynı zamanda özel gün ve davetlerde, kadife kumaştan tasarlanan uzun kollu ve mini elbiseler ile tüm dikkatini üzerinize çekebilirsiniz.





Aksesuarlar ile Kombinlerinizi Tamamlayın

Sonbahar kış giyim kombinleri dendiğinde giysilerin yanında farklı ayakkabı ve çantalar da akla gelir. Kış sezonunda suni kürk kaplı çantalar ile farklı bir tarz oluşturmanız mümkün. Suni kürk içeren bu parçaların yanı sıra süet, kadife ya da peluş kaplama çantalar ile de tam bir kış kombini yapabilirsiniz. Mikro çantaların popülerleşmesi ile birlikte geri dönen baget çanta modellerini, bu sezonda sonbahar kış giyim kombinlerinizde kullanmanız doğru bir tercih. Kalın zincir çantalar ile sonbahar-kış sezonunda gösterişli bir tarz oluşturabilirsiniz. Yumuşak deri ile kapitone desenin birleştiği çantalar ise 2021-2022 sonbahar ve kış modasının starı.

Sonbahar Kış Giyim Kombinleri Arasında Vazgeçilmezlerden: Triko

Sonbahar kış giyim kombinleri, trikoları birçok farklı şekilde kullanabilmenize olanak tanır. Triko takımlar ile eforsuz bir şıklık yakalamanız oldukça kolay. Sezonda, triko etekler ile aynı malzemeden üretilmiş üstleri kombinleyebilisiniz. Aynı şekilde sonbahar kış giyim kombinleri, salaş triko pantolonlar ve triko kumaştan tasarlanan sweatshirtleri kullanmanıza da olanak tanır. Neredeyse bir eşofman kadar rahat olan triko takımları, sneakerlar ile tamamlayabilir spor-klasik bir tarz yakalayabilirsiniz. Triko takımların üzerine kaşe kumaştan boy paltosu aldığınızda günlük kombininiz tamam!

Geçen yıllarda gibi bu kış da battaniye şallara sarılıyoruz. Son birkaç yıldır popülerliğini kaybetmeyen triko battaniye şallar bu sonbahar kış giyim kombinlerinin de bir numaralı tamamlayıcısı. Atkı görevini üstlenen triko şallar, her tarza ve kombine uyum sağlıyor. Triko şal modellerini triko bereler ile takımlayarak da kullanabilirsiniz.

Bu sezon sonbahar kış giyim kombinlerinizde kalın kazaklara biraz ara verin. Rengarenk ince trikolar ile birbirinden şık kombinler oluşturabilirsiniz V, bisiklet ya da boğazlı yakaya sahip ince trikolar, kat kat giyinmeyi sevenler için kurtarıcı bir tercih. İnce trikoları isterseniz içine basic tişört giyerek isterseniz üzerine kalın bir hırka alarak kombinleyebilirsiniz. Sonbahar kış giyim kombinlerinde kullanabileceğiniz trikoları, deri pantolon modelleri ile de kombinlemeniz mümkün.

Dolabınızda Deriye Yer Açın

Klasik bir deri ceketin yanı sıra deri pantolon, tayt ve ceketler sonbahar kış giyim kombinlerinde kullanabileceğiniz ürünlerdir. Deriyi detaylarda kullanmak yerine bu sonbahar kış sezonunda baştan aşağı deri giyinerek farklı bir tarz oluşturabilirsiniz. Klasik tarzda tasarlanmış parçalardan hoşlanıyorsanız, kahverengi ya da siyah bir deri ceket sizin için mükemmel bir tercih olacaktır. Sonbahar kış giyim kombinlerinde büyük deri parçalar kullanmak istemezseniz, deri ayakkabı ve çantaları kullanarak da modayı yakalayabilirsiniz.

Yeni Trend Cutout Parçalar

Sonbahar kış giyim kombinlerinde kalın kazaklar ve kapalı kıyafetlerin yanında, yeni bir trend sizleri bekliyor. Cutout yani kesik parçalar bu sezonun trendleri arasında. Geometrik ya da asimetrik şekilde kesilmiş olan parçalar ile göğüs, omur ya da sırt dekolteleri kullanabilirsiniz. Özellikle triko ince kazaklarda yer alan cutout dekolteler ile bu sonbahar battaniye şal modellerini kombinleyebilirsiniz. Elbise modellerinde ise omuz, göğüs ve sırt detaylarının yanı sıra bel ve karın bölgesinde yer alan pencereler ile çok daha şık bir görünüm oluşturabilirsiniz.

Sonbahar Kış Giyim Kombinlerinde Süveterin Yeri

Süveter, çoğunlukla okul üniformasını hatırlatsa da 2021-2022 sonbahar kış giyim kombinleri arasında bir numaralı parçalar arasında yer alıyor. Gömlek elbiseler ile birlikte kombinleyebileceğiniz oversize süveterlerin yanında kazak gibi tek başına giyebileceğiniz modeller de yer alıyor. Farklı renk ve desenlerdeki süveter modelleri ile klasik bir tarz oluşturmak isterseniz, klasik kesim kumaş pantolonları tercih edebilirsiniz. Daha sofistike bir görünümden hoşlanıyorsanız, jean pantolon modelleri tam size göre! Üstelik, crop model süveterler ile leg jeanleri kullanarak bacak boyunuzu daha uzun göstermeniz de oldukça kolay. Süveterlerin, trikoların, derinin ve braletlerin sık görüleceği bu sezonda, sonbahar kış giyim kombinleri oldukça şık ve renkli geçecek!

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