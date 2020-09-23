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  3. 23 Eylül 2020 08:28

Sonbahar yağmurları geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, sonbahar yağmurları bu hafta itibariyle yavaş yavaş Türkiye'yi saracak.

Sonbahar yağmurları geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri
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Meteorolojiden alınan son verilere göre öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

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