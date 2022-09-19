Sonbahara ''merhaba''! Hava bir anda soğuyacak, yağışlar başlıyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye sonbahara hızlı bir giriş yapıyor. Hava sıcaklıkları düşecek, yağışlar yavaş yavaş tüm yurda yayılacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde, gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde, gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















