  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sonbahara ''merhaba''! Hava bir anda soğuyacak, yağışlar başlıyor!

Sonbahara ''merhaba''! Hava bir anda soğuyacak, yağışlar başlıyor!

Sonbahara ''merhaba''! Hava bir anda soğuyacak, yağışlar başlıyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye sonbahara hızlı bir giriş yapıyor. Hava sıcaklıkları düşecek, yağışlar yavaş yavaş tüm yurda yayılacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde, gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde, gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca hakkında sürpriz iddia!
Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan gizli görüşme; Babacan 6'lı masanın adayı olmayı istedi!
Servis şoförü ''öğretmenim'' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti!
Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu
Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bir iğrenç iddia daha
Ümit Özdağ, Erdoğan'ın videosuyla paylaştı: ''Çocukken bizi kandırmışlar galiba''
75 yaşındaki kadının gözyaşları Türkiye'yi ağlattı
Adliyede olağanüstü gün; komandolar etten duvar ördü!
KPSS soruları ile cevap anahtarlarını erişime açıldı